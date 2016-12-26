Дмитрий Бойко: «Надо давать улицам имена тех людей, благодаря которым мы живем»

Прошло заседание дискуссионного клуба «Голос Сарыарки»

Кого и за какие заслуги можно увековечить в названии улицы или проспекта? Об этом в минувший четверг рассуждали известные и не очень карагандинцы. Дискуссия была жаркая. Одни заступались за ветеранов, другие – за общественных деятелей, а третьи предлагали снять все аншлаги, напоминающие о коммунистическом прошлом Караганды.

Вопросам ономастики было посвящено очередное заседание дискуссионного клуба «Голос Сарыарки». Высказать свое мнение в Дом союзов пришло больше карагандинцев, чем обычно. Правда, сесть за круглый стол они не смогли. Дверь в большой зал была закрыта. Поэтому, пока одни искали ключ, другие решили начать дискуссию прямо в гардеробной, где кроме вешалок и нескольких столов ничего не было.

Первым о повальном переименовании улиц высказался житель Майкудука Юрий Мирзо. Он противник любой смены аншлагов. У Юрия Михайловича есть личный опыт, которого карагандинец набрался во время борьбы против переименования родной для него улицы Архитектурная. Юрий Мирзо вместе с соседями в 2014 году выступал за отмену решения о смене названия и победил. На публичных слушаниях большинство проголосовало за переименование, но чиновники и депутаты, в связи с жалобами майкудукцев, сняли этот вопрос с повестки дня.

— Я хочу рассказать вам, как проходили публичные слушания по вопросу переименования улиц Архитектурная и Щорса, — стал вспоминать Юрий Мирзо. – Нас, местных жителей, заранее не предупредили. Мы прочитали объявление в «Новом Вестнике» только за три дня до публичных слушаний. Поэтому многие не пришли. Зато представителей власти в зале было большинство. Были даже студенты исторического факультета, декан которого зачитывал биографические данные кандидата на переименование. Конечно, законом позволено любому карагандинцу находится на публичных слушаниях. Но я усматриваю здесь лоббирование интересов тех, кто подал заявку на переименование. Потому что студенты будут голосовать так, как сказал им декан. Зато нас, жителей переименовываемой улицы, было меньшинство. Результат голосования был предсказуем.

Вместе с тем Юрий Михайлович припомнил слова депутатов, которые организовывали публичные слушания. Они уверяли народ, что жители домов, где сменят аншлаги, никаких затрат после переименования улицы не понесут. Мол, в ЦОНе адреса всем поменяют автоматически.

— Да, нам говорили, что вся эта процедура бесплатная! – сказал Юрий Михайлович. – Действительно, гражданин меняет документы на свое жилье бесплатно. Но зато затраты несет бюджет, который мы формируем своими налогами и от которого мы ждем, что его потратят с пользой для народа.

Тут ключ от зала нашелся, и публика перешла в более удобное помещение. А выступающий закончил свою речь цитатой из письма его друзей, которые живут в Германии. Они написали Юрию Михайловичу, что немцы уже давно не занимаются переименованием улиц. Это для них слишком накладно. Последний раз названия улиц меняли после Второй мировой войны, когда нужно было стереть из городской топонимики имена фашистов.

Вот тут началось! Каждый хотел выступить. Карагандинец Жексен Абдрахманов заявил, что нам надо забыть о коммунистическом прошлом также, как это сделали с фашистами в Германии.

— Я немножко знаком с историей своего края и хорошо знаю историю России, хотя по образованию я энергетик, — начал он. – Здесь прозвучали слова об улице Щорса. Я считаю, ее надо переименовать! Вы наверно не знаете историю. Кто такой Щорс? Бандит! Он в советское время пролил много крови представителей аристократического сословия России.

Потом оратор добавил, что власти зря назвали улицы в центре города в честь Нарманбета Тулепова и Ангельбая Алиханова. Они, как выразился карагандинец, «были не такими великими людьми, как, например, Суворов и Алихан Букейханов». А вот в честь последнего в Караганде еще не назвали ни улицу, ни проспект, ни район.

— Алихан Букейханов мечтал о самой хорошей жизни для своего народа, — заявил энергетик Жексен Абдрахманов. – А что нам принес Октябрь? Перерезал всю элиту России! Убил Романовых! Октябрьская революция для стран бывшего Советского союза – это то же самое, что Гитлер для нынешней Германии! Октябрь — это горе человеческое!

Публика окрестила оратора «белым», но продолжала следить за дебатами.

— Хочу внести предложение! – встала с места пенсионерка Лидия Моргачева. — У нас в городе строится много домов, появляются новые улицы. Зачем переименовать старые, с историческими названиями?

— По-вашему, надо улицу этого бандита Щорса оставить? Да? – не унимался энергетик.

— Послушайте! – продолжала Лидия Павловна, стараясь не обращать внимания на провокатора. – Слушайте! Пожалуйста, именуйте новые улицы! А старые оставьте в покое!

Тут прозвучало, что улицу, проспект, переулок или любую другу составную часть населенного пункта можно назвать в честь человека, который внес большой вклад в развитие своего города, области или страны. Причем со дня его смерти должно пройти не менее пяти лет. А выдвинуть кандидатуру на переименование может как один человек, так и целый коллектив.

— А кто определяет значимость этого человека? – задала вопрос и продолжила рассуждать известная в городе общественница Таисия Шутова. — В честь кого у нас чаще всего переименовываю улицы? В честь родственников, которые работали в советских партийных органах. Да, для своих детей и внуков они значимые. Но мы, простые люди, о них почти ничего не знаем. Знаете, за кого мне обидно? За Жумабека Ташенова. Этот человек сделал первые шаги к нашей независимости. Он в советское время не дал образоваться Целинному краю и отделить от Казахстана пять областей.

Таисию Петровну поддержал Дмитрий Бойко. Он считает, что улицам нужно давать фамилии заслуженных людей. А к ним можно отнести героев Великой Отечественной войны.

— Я сторонник того, что нужно давать улицам имена тех людей, благодаря которым мы живем на этой земле, — сказал Дмитрий Макарович. – Наша область дала путевку в жизнь 33 героям Советского союза и 13 полным кавалерам ордена Славы. Спасибо нашим предшественникам, что достойно увековечили память Нуркена Абдирова и Мартбека Мамраева. Остальные находятся в забвении. Например, Закир Асфандияров уничтожил в одном бою 10 танков и десятки фашистов. Владимир Бреусов в одном бою убил более сотни фашистов. Семен Лебедев сбил 22 самолета. Петр Теряев повторил подвиг Гастелло. Их имена никак не увековечены.

Дмитрий Бойко хочет исправить это недоразумение. Он намерен ходатайствовать о том, чтобы имена героев увековечили в названиях новых улиц. А вообще Дмитрий Макарович считает, что память о хорошем человеке можно сохранить и по-другому: например, посадив скверик, облагородив детскую площадку или построив часовню. Так бюджет никаких затрат не понесет.

Добавим, что за годы независимости в нашей области переименовано 486 улиц и других составных частей городов и районов. Причем 99 из них сменили свои названия в последние три года. По мнению чиновников, все они имели названия, «устаревшие с идеологической точки зрения».