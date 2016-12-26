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Прошло заседание дискуссионного клуба «Голос Сарыарки»
Кого и за какие заслуги можно увековечить в названии улицы или проспекта? Об этом в минувший четверг рассуждали известные и не очень карагандинцы. Дискуссия была жаркая. Одни заступались за ветеранов, другие – за общественных деятелей, а третьи предлагали снять все аншлаги, напоминающие о коммунистическом прошлом Караганды.
Вопросам ономастики было посвящено очередное заседание дискуссионного клуба «Голос Сарыарки». Высказать свое мнение в Дом союзов пришло больше карагандинцев, чем обычно. Правда, сесть за круглый стол они не смогли. Дверь в большой зал была закрыта. Поэтому, пока одни искали ключ, другие решили начать дискуссию прямо в гардеробной, где кроме вешалок и нескольких столов ничего не было.
Первым о повальном переименовании улиц высказался житель Майкудука Юрий Мирзо. Он противник любой смены аншлагов. У Юрия Михайловича есть личный опыт, которого карагандинец набрался во время борьбы против переименования родной для него улицы Архитектурная. Юрий Мирзо вместе с соседями в 2014 году выступал за отмену решения о смене названия и победил. На публичных слушаниях большинство проголосовало за переименование, но чиновники и депутаты, в связи с жалобами майкудукцев, сняли этот вопрос с повестки дня.
— Я хочу рассказать вам, как проходили публичные слушания по вопросу переименования улиц Архитектурная и Щорса, — стал вспоминать Юрий Мирзо. – Нас, местных жителей, заранее не предупредили. Мы прочитали объявление в «Новом Вестнике» только за три дня до публичных слушаний. Поэтому многие не пришли. Зато представителей власти в зале было большинство. Были даже студенты исторического факультета, декан которого зачитывал биографические данные кандидата на переименование. Конечно, законом позволено любому карагандинцу находится на публичных слушаниях. Но я усматриваю здесь лоббирование интересов тех, кто подал заявку на переименование. Потому что студенты будут голосовать так, как сказал им декан. Зато нас, жителей переименовываемой улицы, было меньшинство. Результат голосования был предсказуем.
Вместе с тем Юрий Михайлович припомнил слова депутатов, которые организовывали публичные слушания. Они уверяли народ, что жители домов, где сменят аншлаги, никаких затрат после переименования улицы не понесут. Мол, в ЦОНе адреса всем поменяют автоматически.
— Да, нам говорили, что вся эта процедура бесплатная! – сказал Юрий Михайлович. – Действительно, гражданин меняет документы на свое жилье бесплатно. Но зато затраты несет бюджет, который мы формируем своими налогами и от которого мы ждем, что его потратят с пользой для народа.
Тут ключ от зала нашелся, и публика перешла в более удобное помещение. А выступающий закончил свою речь цитатой из письма его друзей, которые живут в Германии. Они написали Юрию Михайловичу, что немцы уже давно не занимаются переименованием улиц. Это для них слишком накладно. Последний раз названия улиц меняли после Второй мировой войны, когда нужно было стереть из городской топонимики имена фашистов.
Вот тут началось! Каждый хотел выступить. Карагандинец Жексен Абдрахманов заявил, что нам надо забыть о коммунистическом прошлом также, как это сделали с фашистами в Германии.
— Я немножко знаком с историей своего края и хорошо знаю историю России, хотя по образованию я энергетик, — начал он. – Здесь прозвучали слова об улице Щорса. Я считаю, ее надо переименовать! Вы наверно не знаете историю. Кто такой Щорс? Бандит! Он в советское время пролил много крови представителей аристократического сословия России.
Потом оратор добавил, что власти зря назвали улицы в центре города в честь Нарманбета Тулепова и Ангельбая Алиханова. Они, как выразился карагандинец, «были не такими великими людьми, как, например, Суворов и Алихан Букейханов». А вот в честь последнего в Караганде еще не назвали ни улицу, ни проспект, ни район.
— Алихан Букейханов мечтал о самой хорошей жизни для своего народа, — заявил энергетик Жексен Абдрахманов. – А что нам принес Октябрь? Перерезал всю элиту России! Убил Романовых! Октябрьская революция для стран бывшего Советского союза – это то же самое, что Гитлер для нынешней Германии! Октябрь — это горе человеческое!
Публика окрестила оратора «белым», но продолжала следить за дебатами.
— Хочу внести предложение! – встала с места пенсионерка Лидия Моргачева. — У нас в городе строится много домов, появляются новые улицы. Зачем переименовать старые, с историческими названиями?
— По-вашему, надо улицу этого бандита Щорса оставить? Да? – не унимался энергетик.
— Послушайте! – продолжала Лидия Павловна, стараясь не обращать внимания на провокатора. – Слушайте! Пожалуйста, именуйте новые улицы! А старые оставьте в покое!
Тут прозвучало, что улицу, проспект, переулок или любую другу составную часть населенного пункта можно назвать в честь человека, который внес большой вклад в развитие своего города, области или страны. Причем со дня его смерти должно пройти не менее пяти лет. А выдвинуть кандидатуру на переименование может как один человек, так и целый коллектив.
— А кто определяет значимость этого человека? – задала вопрос и продолжила рассуждать известная в городе общественница Таисия Шутова. — В честь кого у нас чаще всего переименовываю улицы? В честь родственников, которые работали в советских партийных органах. Да, для своих детей и внуков они значимые. Но мы, простые люди, о них почти ничего не знаем. Знаете, за кого мне обидно? За Жумабека Ташенова. Этот человек сделал первые шаги к нашей независимости. Он в советское время не дал образоваться Целинному краю и отделить от Казахстана пять областей.
Таисию Петровну поддержал Дмитрий Бойко. Он считает, что улицам нужно давать фамилии заслуженных людей. А к ним можно отнести героев Великой Отечественной войны.
— Я сторонник того, что нужно давать улицам имена тех людей, благодаря которым мы живем на этой земле, — сказал Дмитрий Макарович. – Наша область дала путевку в жизнь 33 героям Советского союза и 13 полным кавалерам ордена Славы. Спасибо нашим предшественникам, что достойно увековечили память Нуркена Абдирова и Мартбека Мамраева. Остальные находятся в забвении. Например, Закир Асфандияров уничтожил в одном бою 10 танков и десятки фашистов. Владимир Бреусов в одном бою убил более сотни фашистов. Семен Лебедев сбил 22 самолета. Петр Теряев повторил подвиг Гастелло. Их имена никак не увековечены.
Дмитрий Бойко хочет исправить это недоразумение. Он намерен ходатайствовать о том, чтобы имена героев увековечили в названиях новых улиц. А вообще Дмитрий Макарович считает, что память о хорошем человеке можно сохранить и по-другому: например, посадив скверик, облагородив детскую площадку или построив часовню. Так бюджет никаких затрат не понесет.
Добавим, что за годы независимости в нашей области переименовано 486 улиц и других составных частей городов и районов. Причем 99 из них сменили свои названия в последние три года. По мнению чиновников, все они имели названия, «устаревшие с идеологической точки зрения».
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Имена учёных и просветителей нужно присваивать школам и ВУЗам, имена героев и батыров пусть носят воинские части, полки и дивизии, РОВД и части МЧС. Имена знаменитых производственников присваивать заводам и фабрикам. А жилые районы не должны быть некрополем, названия улиц должны быть лишены идеологии — пусть это будут «Гульдер»ы и «Куаныш»и. Пусть их названия позитивно отображают природу, мир, счастье и т.д.
Переименуй ул.Щорса в честь агашки, думаете уважение к агашке и память будет? Да так же замылится в памяти и не вспомнит никто. Да и некрасиво, говорим об «увековечивании памяти» и стираем былое. Мавзолей не строят на бывшей могиле, выкинув чужие кости. Кощунство по моему.
один из массы
26 декабря, 2016 в 12:19
… Да разве нашим прихвостням-ономастам что-то докажешь? Ну была замечательная улица Театральная, совершенно без идеологического подтекста. Нет же, уперлись рогами — переименовать! С улицей Толепова ещё смешнее: дескать, а давайте-ка хвост бульвару Мира-то отчекрыжим да и в честь председателя Ленинского райсовета и назовём! Достойнейшея личность ведь, даром что коммунист! Также улица Ленина стала, как ящерица после сезонного сброса хвоста — Мустафина подклеили. Теперь носятся с Бокейхановым, как с писаной торбой, типа модного сейчас «Манекен Челлендж». Щорс, якобы, не тот, вывертыш и бандюган. А Бокейханов — тот? Юридически он выступал против действующей легитимной царской власти, естественно, он подлежал всяческому преследованию, включая уголовное. И идеи его, насчет «отделения родных киргиз-кайсацких земель» в любом законодательстве при любом режиме квалифицируются как сепаратизм. Эдак можно до шизофренического расстройства дойти: отказать Петру Первому в праве на Санкт-Петербург (а шо, сколько людей умучил при строительстве стольного града, так ведь злодей и сатрап при этом ещё какой был, стрельцовский бунт до сих пор ему, поди-то икается!); Нерона из римской истории вычеркнем — ужасно нехороший император, да и человек,- между нами,- не очень ; и Колумба бы не забыть! Показал, понимаешь, короткую дорогу будущим рабовладельцам и конкистадорам в обе Америки! Да и Америго этого Веспуччи не мешало проверить -хотя бы и после четырехсотлетней смерти: с чего это его именем Америки названы? Переименовать однозначно, небось, за 400 лет заявок-то накопилось ? P.S. Ономасты, песню Шнура из фильма «День выборов» помните? Почти о вас и вашей деятельности спето!
Правельный Ариентир
26 декабря, 2016 в 14:52
Господин Байко видно уже не способен осмыслить желаемое выразить
Мы живем блогодоря родителям и БОГу давшему нам разум который в кретический момент может помочь нам преодолеть страх и совершить подвиг
По этому я считаю что название улицам довать в честь людей это глупость безсмысленая
Так как власть меняется и меняются герой и не всегда статус улицы соотведствует имени человека в честь которого эту улицу назвали
К примеру у нас есть улица Циалковского люди живущие на ней не знают кто это такой
Переименовать ее в честь Канесары не кто не пытается потому что она расположена в мрачном болотистом районе Пришахтинска
Но человек внес в клад в развитие человечества не сравнимый по мождабам с деятельностью всех виликих людей вместе взятых
Но кто в Казахстане знает о Циалковском и о его вкладе в развитие человечества мало кто и мало что
Лияно я считаю что довать имена людей улицам это тупизм
Улицы должны номироваться с указанием сторон света мы читаем с лева на право значит улицы должны иминоваться так
Северная один это должно означать что эта улица находится с левой стороны самая крайняя если стоять лицом к северу приезжему будет очень легко найти эту улицу пересекающиеся улицы должны именоваться так
Северная дробь три это означает что эта улица находится третья от начало населеного пункта если стоять лицом к северу
А попробуйте иностранцу обьяснить как найти улицу Пичугина или Кузембаева он вас просто не поймет
А так он нас спрашивает как найти улицу Северная пять дробь семь Мы его сразу поймем и сможем обьяснить где ее найти
И не будут потом возникать споры как назвать улицу если снова власть сменится
vas
26 декабря, 2016 в 12:32
Переменовывая улицы, посёлки не всегда восстанавливается «историческая справедливость», иногда просто стирается история ради чьих-то родственных амбиций. Да, несправедливо ушло в советское время истинных казахских названий. Но некоторые появились, которые отразили период мощного развития края в советское время. Неченго о нём спорить: назад не вернёшь, но и не вычеркнешь. Кстати, имя Ленина можно не трогать не из-за коммунистических взглядов. Просто его подпись стояла на Декрете об образовании КазАССР. Разве это гне своеобразный этап в долгой дороге к Независимости Казахстана? Думать, думать, думать……
Alex
26 декабря, 2016 в 12:38
Увы, историческая личность оценивается не по взглядам, а по тому, сколько народа она погубила. Поэтому причина вовсе не в «коммунистических взглядах»..
Александр
26 декабря, 2016 в 13:04
Извинения за ошибки приношу: эмоции переполняли.
Alex
26 декабря, 2016 в 12:40
Верно говорит энергетик, в принципе. Щорс бандит. Октябрь — горе, не в смысле месяц, а в смысле революции. Охламоны перерезали не только российскую элиту, но и элиту всех народов, входящих в империю. Бокейханов — знаковый человек, как минимум. И среди коммунистов были хорошие, Рыскулов тот же. Но я всё-таки за то, чтобы называть улицы отвлечённо — «архитекторов», «яблочная», «садовая», так будет весело, прикольно, и не обидно никому. А Бокейханову лучше просто поставить памятник..
Александр
26 декабря, 2016 в 13:02
Кстати, «надо давать улицам имена тех людей, благодаря которым мы живем».. «Улица папы и мамы» — отлично бы просто было..
Александр
26 декабря, 2016 в 13:11
перестаньте переименовывать улицы — дорого в наше кризисное время и город становится незнакомым! Уволить всю ономастическую комиссию — столько бездельников за гор.бюджет жирует! Отдайте эти деньги пенсионерам и малоимущим, а то Алматы к празднику выделило по 50 тысяч, а Караганда по 3 — позорище!В конце концов на благоустройство отдайте, а то парк и зелентрест почти лишили зеленых насаждений, да и по городу не лучше: все больше всяких киосков и автостоянок вместо кустов и деревьев…
999
26 декабря, 2016 в 13:15
И дураку понятно, что все эти переименования делаются по двум причинам:
1) Отмыв денежных средств
2) Поднятие ЧСВ…
*ЧСВ — Чувство собственного величия.
Дмитрий Киселёв
26 декабря, 2016 в 13:16
«А что нам принес Октябрь? Перерезал всю элиту России! Убил Романовых! Октябрьская революция для стран бывшего Советского союза – это то же самое, что Гитлер для нынешней Германии! Октябрь — это горе человеческое!» — это что ж в голове у Жексена Абдрахманова творится?! Пусть глянет на свои фотографии времен СССР. Наверняка, он там с потухшим взглядом и поникшей головой марширует прямиком в концлагерь…
01
26 декабря, 2016 в 13:32
Ерунду говорите. Посмотрите те же фильмы Лени Рифеншталь — не было никаких потухших взглядов, прекрасно жили немцы при Гитлере..
Александр
26 декабря, 2016 в 14:27
А Бульвар Мира таки переименовали. Без шума и пыли ?
Может я невнимательно смотрел, но ни одной таблички «Бульвар Мира»
нет.
ЯДолгоМолчал
26 декабря, 2016 в 14:35
Просто ономастам чисто непонятно, имени какого мира этот бульвар. То есть —
1) состояния, когда нет войны;
2) всей планеты, вселенной, универсума;
3) мирского, как противоположности духовному.
Вот, когда-то назвали — а нашим современникам теперь думай..
Александр
26 декабря, 2016 в 14:55
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин. 2:15).
«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4)
Александр
26 декабря, 2016 в 14:57
Присваивайте имена Великих людей новым районам и улицам. Нечего деньги на переименование существуещего много десятилетий тратить. Что за Панель-центр??? Там панели производят или от понятия «панель» и там центр сбора девушек «лёгкого поведения»? Вот и дайте этому району нармальное название.
Я
26 декабря, 2016 в 15:01
Лучше потратьте деньги на благоустройство районов/улиц названия которых Вам так не нравятся. Пользы больше будет чем от переименования. Люди спасибо скажут.
Я
26 декабря, 2016 в 15:04
Животные всегда избегают все, что у них связано с негативом. Тоже докатились до этого? История — для будущего, а не для когда-то живших хороших людей. Нужно еще помнить о бандитах и др. лицах, участвовавших в создании НАШЕЙ ИСТОРИИ. Щорса вошел в историю, и вместо того, чтобы оставить для него место, хотят снести его имя с табличек улицы. Историю коммунизма тоже нет смысла вычеркивать — в данном случае «идеологические» соображения всегда должны уступать историческому прошлому.
Не бегите от негатива, сохраните свою память.
Дед маразм
26 декабря, 2016 в 15:18
Снова этот седой знаменосец занимается популизмом. Типа что-то изменит сотрясанием воздуха! Лучше бы боролся за увеличение зарплат и разбирался с теми, кто месяцами задерживает работягам зарплату. А своими петициями только чиновников смешит. Вот чего он добился «кипучей» деятельностью!? Ничего.
И радуйтесь, что пока только улицы переименовывают, скоро вас всех чипизируют, дактилоскопируют и порядковые номера присвоят. Вы и так уже зомби, только ещё вас об этом не известили.
Ибо нефик
26 декабря, 2016 в 15:52