Из-за неисправной стиральной машины у актасцев едва не сгорела квартира

К счастью, никто не пострадал

Сегодня ночью у жителей поселка Актас загорелась стиральная машина. Запах гари актасцы почувствовали после полуночи и вызвали пожарных. Когда пожарные прибыли на место, горели сгораемые части стиральной машины, косяк, двери и вещи в ванной комнате.

Спасатели эвакуировали из квартиры трех человек. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 человек. Огонь в квартире был локализован в 1.04 и полностью погашен в 1.16.

К счастью, никто не пострадал. А вот владельцам квартиры теперь предстоит ремонт. Сгорело 15 квадратных метров площади.