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К счастью, никто не пострадал
Сегодня ночью у жителей поселка Актас загорелась стиральная машина. Запах гари актасцы почувствовали после полуночи и вызвали пожарных. Когда пожарные прибыли на место, горели сгораемые части стиральной машины, косяк, двери и вещи в ванной комнате.
Спасатели эвакуировали из квартиры трех человек. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 человек. Огонь в квартире был локализован в 1.04 и полностью погашен в 1.16.
К счастью, никто не пострадал. А вот владельцам квартиры теперь предстоит ремонт. Сгорело 15 квадратных метров площади.
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Сейчас менеджер магазина Игорь Кокошник расскажет про вину потребителей не умеющих пользоваться современными бытовыми приборами.
Гражданин
26 декабря, 2016 в 14:02
Господа, никогда не оставляйте бытовую технику без присмотра. Особенно с нагревательными элементами. Это я Вам как мастер сервисного центра говорю. А то закинули белье в машинку и ушли по своим делам или легли спать. С нашим «качественным» напряжением и водой случится может все что угодно. И еще не стоит забывать о разгильдяйстве самих хозяев. Иной раз волосы дыбом встают от увиденных скруток,паленых кабелях и отсутствие элементарных средств безопасности.
дядя Федор
26 декабря, 2016 в 15:22
Квартира чуть подгорела не из-за стиральной машины. А из-за отсутствия мозга в головах хозяев. Не подумали своевременно о автоматах электрических. Теперь будут думать о восстановлении закопчёной квартиры и восстановлении квартир соседей.
Ибо нефик
26 декабря, 2016 в 16:00