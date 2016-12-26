В Караганде прошла благотворительная ёлка с участием акима города

Дети получили сладкие подарки, мягкие игрушки и рюкзаки

Приглашение на праздник получили 200 маленьких карагандинцев. По традиции аким города поздравляет ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей с особыми потребностями и сирот. В этом году мероприятие провели в театре имени Станиславского, где в главном холле установили большую ель. Прежде чем раздать подарки, Нурлан Аубакиров пожелал детям успехов в наступающем году.

— В нашей стране много праздников, но самый долгожданный, теплый и семейный — Новый год. Главная ценность это наши дети, именно с ними мы связываем все свои надежды. В эти предпраздничные дни самых маленьких жителей страны ждут особенные чудеса. Я желаю всем, особенно детишкам, чтобы в новом году исполнились самые желаемые мечты. Ребятам я хочу пожелать успехов в учебе, чтобы они развивали свои интересы и добивались высоких результатов. Пусть сердца будут добрыми и открытыми. Всем родителям, бабушкам и дедушкам, я хочу пожелать крепкого здоровья и мира, пусть в каждом доме будет радость и достаток, — поздравил всех собравшихся Нурлан Ерекбаевич.

После его короткого выступления ребята зажгли елку, а Снегурочка потребовала подарки для детей. Некоторым юным карагандинцам аким сам отдал мягкие игрушки и сладкие подарки. Большая толпа родителей и детей водили хоровод с Нурланом Аубакировым, а некоторые не могли оторваться от фотоаппаратов и старались запечатлеть каждый момент. Когда представление у елки закончилось, ребят пригласили на сказку «Щелкунчик».