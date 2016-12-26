Кто позаботиться о казахстанцах, которых «кинул» туроперотор

Для возврата «цивилизованных» туристов заработал специальный фонд

Система заработает в 2017 году. Рассчитана она только на граждан, которые предпочитают отдыхать по путевкам. Если казахстанцы, отправившись за границу, столкнуться с тем, что туроператор откажется выполнять свои обязанности, они могут не переживать. Решением проблем цивилизованных туристов, которые купили свои туры в легальном агентстве, займется специально созданный для этого фонд «Туристик Камкор», учредителем которого выступила Ассоциация Туроператоров Республики Казахстан.

Представители министерства по инвестициям и фонда «Туристик Камкор» заявляют о том, что зарегистрированные в их системе туристы будут без промедления возвращены на родину, в случае необходимости. И рекомендуют гражданам прежде, чем покупать тур, выяснить, является ли туроператор участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. Для чего следует взглянуть на его “свидетельство участника”. Затем, после оформления тура, нужно проверить наличие «туркода», который выдается на каждого путешественника. Для этого необходимо зайти на сайт www.fondkamkor.kz. Только после того, как гражданин своими глазами увидит свой код в реестре, он может быть спокоен: это означает, что ему гарантирован возврат в Казахстан.

На что же может рассчитывать владелец туркода? Прежде всего на вывоз с территории страны временного пребывания на территорию Республики Казахстан – самолетом, поездом, пароходом или автобусом. А также на размещение в гостинице, на доставку до аэропорта/вокзала/пристани. На питание.

По словам советника министра по вопросам туризма, Кайрата Садвакасова, система гарантирования прав казахстанцев внедрялась в законодательную базу страны в три этапа.

«В 2013 году был проведен первый этап по совершенствованию выездного туризма. На тот момент зарубежные чартерные компании, услугами которых пользовались наши компании, к сожалению, безответственно относились к своим обязанностям. Тогда были внесены изменения в закон, согласно которому чартерные рейсы могли совершать только казахстанские авиакомпании. В этом году была введена система гарантирования прав граждан, внедрен особый фонд за счет средств которого будут экстренно вывозиться наши граждане».

Третий этап – будущее совершенствование гражданско-правовой ответственности и самой системы.

«Если на данном этапе система предусматривает только экстренный вывоз, то в дальнейшем при накоплении достаточной суммы в фонде, будет предусмотрены дополнительные меры поддержки граждан, — Садвакасов. – Возможны компенсации, возможно не только покрытие экстренного вывоза, но и полного отдыха, то есть оплаты и проживания и других услуг, которые не были оператором добросовестно оказаны».

Отметим, что так называемые «дикари» в систему гарантирования никак не вписываются, за свой отдых им придется отвечать самостоятельно.