Какой будет погода в Караганде на Новый год

В праздничную ночь столбик термометра не опустится ниже минус 15 градусов

На Новый год в Караганде будет морозно, но без снега. Прогноз погоды на праздник и предпраздничные дни сегодня, 26 декабря, дал директор карагандинского филиала РГП «Казгидромет» Роман Андрианов.

Во вторник, 27 декабря, температура воздуха днем минус 10-15 градусов (на юге до минус 5 градусов), ночью минус 15-20 градусов. Осадки в виде снега и метель ожидаются преимущественно на западе области, туман – в центральных районах. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, на западе области — от 15 до 20 метров в секунду.

В среду, 28 декабря, температура воздуха днем минус 10-15 градусов (на юге до минус 5 градусов), ночью минус 18-20 градусов, на востоке до -28 градусов, на юге – до 13 мороза. Снег и метель ожидаются преимущественно на севере области. Ветер западный 9-14 метров в секунду, на севере области — от 15 до 20 метров в секунду.

В четверг, 29 декабря, температура воздуха днем минус 7-12 градусов (на юге до минус 2 градусов), ночью минус 15-20 градусов, на востоке до -10 градусов. Снег и метель ожидаются преимущественно на востоке области. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В пятницу, 30 декабря, температура воздуха днем минус 8-13 градусов (на юге до минус 5 градусов), ночью минус 17-22 градусов, на юге – от 8 до 13 градусов мороза. Без осадков. В центральных районах области туман. Ветер восточный 9-14 метров в секунду.

В субботу, 31 декабря, температура воздуха днем минус 8-13 градусов, ночью минус 10-15 градусов, на востоке – от 18 до 23 градусов мороза. Местами небольшой снег, преимущественно на западе области. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду.

В воскресенье, 1 января, температура воздуха днем и ночью будет примерно одинаковой: минус 10-15 градусов. На севере области будет идти снег, метель. Ветер западный 9-14 метров в секунду, на севере порывы от 15 до 20 метров в секунду.