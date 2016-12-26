В чем встретить год огненного петуха

Советы астрологов и стилистов

Не сложно догадаться, что встречая год петуха, дамы, дабы снискать благосклонность звезд, могут одеться в самые броские свои наряды. Однако не стоит думать, что раз символ наступающего дома петух не абы какой, а огненный, то и наряжаться нужно непременно в красно-оранжевой гамме.

Главное – подобрать модный, яркий и подчеркивающий все ваши достоинства туалет. Бесспорно, предпочтение стилисты и астрологи, единогласно отдают всем оттенкам красного и его производным: оранжевым, желтым, бордовым. Не пренебрегают они так же и золотыми и песочно-коричневыми оттенками. Тем не менее, в топовых подборках лучших новогодних нарядов можно встретить и синие и зеленые и даже черные платья.

Что же касается аксессуаров, то тут в год петуха есть, где разгуляться. Вполне уместны будут крупные колье и браслеты. Особое место отводиться золоту и драгоценным камням. А вот в качестве «эксклюзива» встречать год петуха предлагают, украсив лиф или шляпку разноцветными перьями. Однако с таким декором легко можно прослыть и превратить даже самое стильное платье в аляповатую вещь. Поэтому, в качестве альтернативы перьям, стилисты предлагают мех – внезапно вернувшиеся на страницы глянцевых журналов меховые горжетки могут стать прекрасным дополнением даже к самому скромному наряду и сделают его элегантным и утонченным.

Отдельно стоит сказать о табу при встрече года огненного петуха. Всем известно, что эта красивая и гордая птица боится всех представителей семейства кошачьих. Поэтому встречая 2017 года не стоит наряжаться в платья с леопардовым принтом. Так же стоит избежать кошачьих мотивов в макияже и убрать все украшения в модными нынче ушками. Кроме того, по совету астрологов, нужно встретить этот год без длинных ногтей, так как слишком агрессивный маникюр может отпугнуть петушка, а значит и удачи на весь будущий год.

Но в чем бы вы не встречали Новый Год, самое важное – встретить его с самыми близкими и родными. А редакция НВ желает вам, чтобы эти люди всегда были рядом и дарили вам счастье и любовь! С наступающим, карагандинцы!