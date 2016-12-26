Головкина номинировали на звание «Лучший боксер года»

Тем не менее, звание он не получил

Геннадий Головкин был близок к тому, чтобы стать лучшим боксером года по версии американского журнала Boxingnews24.com. Список самых талантливых бойцов составил журналист Крис Уильямс. Однако, сам корреспондент не пожелала отдавать казахстанцу лавры победителя. Как пояснил автор списка, Головкин провел недостаточно боев за год. К тому же, Уильямса смутил бой Геннадия с Келлом Бруком. По его словам, Брук был недостаточно сильным соперником, и даже победа нокаутом не добавила Головкину популярности среди фанатов бокса. Напротив, его раскритиковали за то, что он пропускал удары. Кое-кто и вовсе выразил сомнения по поводу ого, что бой мог бы закончится победой Брука, если бы рефери не остановил поединок.

Кроме Геннадия Головкина в список вошли также Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Карл Фрэмптон, Роман Гонсалес и Энтони Джошуа. Сам же автор списка отдал звание лучшего Василюя Ломаченко.