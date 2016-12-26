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Покупать надо прямо сейчас
Пассажирам «Тулпар-Тальго», которым не повезло встречать новый год в пути, сделают хорошую скидку. Билеты на поезда «Тулпар-Тальго» с датой отправления 31 декабря, стоят в два раза дешевле.
Исключение — поезда № 3/4 Астана — Алматы и№ 25/26 Алматы — Шымкент.
Так, билет на поезда № 701/702, № 706/705 сообщением Астана — Алматы на 31 декабря будет стоить от 6 000 тенге, Шымкент — Астана — от 5 500 тенге, Кызылорда — Астана — от 8 500 тенге, Астана — Защита — от 5 300 тенге, Алматы — Защита — от 4 900 тенге, Алматы — Петропавловск — от 7 700 тенге.
Из Астаны в Караганду можно будет добраться на «испанском» всего за 1190 тенге.
Чтобы воспользоваться скидками, стоит поспешить. Пресс-служба «Пассажирских перевозок» пре, что при увеличении спроса стоимость билетов будет расти. При этом сохраняются действия ранее введенных дисконтных карт на проезд в поездах «Тұлпар-Тальго», которые применяются по следующим категориям: «Кұрмет», «Жастар», «Саяхатшы», «Ардагер», «Ардагер+», «Ардақты ана» и «Қамқор».
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