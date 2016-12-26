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Условия акции поменялись на ходу
Неприятный инцидент пережили журналисты nv.kz в минувшую пятницу. В тот день три корреспондента отправились в торговый дом «Таир» — покупать планшеты для детей из малообеспеченных семей, участвующих в акции «Стань Дедом Морозом». Одна из сотрудниц редакции предоставила нам свою дисконтную карту LikeIT от фирмы «Alser», на которую в честь Дня Независимости было начислено 10 тысяч подарочных единиц.
Журналисты предполагали воспользоваться скидкой. Выбрали три планшета. Но когда стали расплачиваться, продавец сообщил, что необходимо совершить покупку не менее чем на 50 тысяч тенге. Эта новость неприятно удивила. Поскольку ранее, 20 декабря 2016 года в 14.41 владелица карты звонила в колл-центр «Alser» по номеру 3003, где оператор сообщил , что подарочными единицами можно воспользоваться в случае совершения покупки на сумму от 30 тысяч тенге. Однако продавец объяснил, что условия акции изменились — буквально только что. Покупка сорвалась.
Владелица дисконтной карты решила выбросить ее на помойку и впредь покупать электронные устройства в другом магазине.
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А они вообще интересные товарищи. Как то решил приобрести себе планшет. Выбор сделал в их интернет магазине. Все как положено, позвонили, забронировали и т.д. А вот в магазине(Таир) при покупке оказалось что цена за ночь выросла на 10000тг. Вот объясните мне дураку, по каким законам экономике такое могло произойти. На все мои доводы, продавцы лишь пожимали плечами. В итоге я купил ту же вещь в Сулпаке у них же за спиной. Уважаемые господа из Алсера читайте К. Маркса.
дядя Федор
26 декабря, 2016 в 15:50
Плавали, знаем, с картами сулпака, спортмастера, алсера и т.д.. Везде одна тема, завлечь халявой которая на поверку оказывается пщиком. Теперь при предложении на кассе оформить какую-нибудь карту посылаю вежливо их всех на юх.
Lex
26 декабря, 2016 в 15:52
подтирать позор alsёr должен звукорежиссер
vasya
26 декабря, 2016 в 15:54