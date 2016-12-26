Жители Темиртау мерзнут из-за проблем на ТЭЦ-2

Вечером мы хотим включить в работу четвертый котел

Жители Темиртау мерзнут в своих квартирах из-за проблем на ТЭЦ-2. На станции работает всего три котла. Они не справляются с нагрузкой и недогревают сетевую воду до нужной температуры. А вот в Караганде ситуация стабильная.

За тем, как в нашей области проходит отопительный сезон, следит управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По словам его начальника Кайрата Бегимова, в большинстве городов ситуация стабильная. В Караганде ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме. Запас угля и мазута у них есть. Правда, статистику портят тепловые сети. На них то и дело возникают свищи.

— На сетях компании «Теплотранзит Караганда» с начала отопительного сезона было ликвидировано 187 дефектов, — уточнил аким города Нурлан Аубакиров. – В прошлом году таких дефектов было 263. Снижение идет за счет реконструкции тепломагистралей. По новым сетям у нас вообще нареканий нет. Благодаря этому нам удалось снизить потери воды.

Напомним, что в прошлом году по программе «Нурлы Жол» в Караганде заменили теплотрассы по улицам Ленина и Гоголя. А в нынешнем прошла реконструкция сетей по проспекту Шахтеров и улице Ермекова. На них пока аварий не возникало.

А вот в Темиртау серьезные проблемы. Здесь на ТЭЦ-2 вышел из строя один котел. Три работают. Но они не справляются с нагрузкой.

— Вечером мы хотим включить в работу четвертый котел, — сообщил аким Темиртау Галым Ашимов. – Мы его будем прессовать, заполнять и проверять. Благодаря нему мы надеемся поднять температуру сетевой воды. Сейчас идет недогрев на 15 градусов. Кроме того, второй котел у нас слабый. Плановую нагрузку пара он не вырабатывает. Он работает всего на 50 процентов от своей мощности .

Сейчас власти стараются сделать так, чтобы новый год темиртаусцы встретили в теплых квартирах.