Карагандинцев опять пугают «заражёнными» мандаринами

В лживом сообщении говорится, что люди попадают в больницу с тяжёлой формой гриппа

Как обычно перед праздниками в популярных мессенджерах распространяют панические сообщения. Если перед 16 декабря, карагандинцев пугали маньяками, то перед Новым годом — мандаринами.

— Не знаю на счёт крупных, но вот мелкие, которые продаются, с ними такая х**ня. У знакомых ребёнок поел эти мандарины и через сутки тяжёлая форма гриппа. В больнице врач сказал, сразу, как только привезли: а вы мандарины если? Они сказали, что ели,- говорит неизвестный мужчина в звуковом сообщении, которое пересылают друг другу карагандинцы. По словам мужчины, ребёнок в отделении уже сороковой пациент за последние сутки. Все дети ели мандарины. В родительских чатах началась откровенная паника — мамочки не находят себе места от беспокойства.

В МНЭ прокомментировали ситуацию о заражённых китайских мандаринах:

— Грипп острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, в связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом, — пояснили в Комитете.