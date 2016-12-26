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В лживом сообщении говорится, что люди попадают в больницу с тяжёлой формой гриппа
Как обычно перед праздниками в популярных мессенджерах распространяют панические сообщения. Если перед 16 декабря, карагандинцев пугали маньяками, то перед Новым годом — мандаринами.
— Не знаю на счёт крупных, но вот мелкие, которые продаются, с ними такая х**ня. У знакомых ребёнок поел эти мандарины и через сутки тяжёлая форма гриппа. В больнице врач сказал, сразу, как только привезли: а вы мандарины если? Они сказали, что ели,- говорит неизвестный мужчина в звуковом сообщении, которое пересылают друг другу карагандинцы. По словам мужчины, ребёнок в отделении уже сороковой пациент за последние сутки. Все дети ели мандарины. В родительских чатах началась откровенная паника — мамочки не находят себе места от беспокойства.
В МНЭ прокомментировали ситуацию о заражённых китайских мандаринах:
— Грипп острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, в связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом, — пояснили в Комитете.
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Бред, как можно заболеть ОРВИ от мандаринов? Кишечной инфекцией -да, но не ОРВИ!
Игорь
26 декабря, 2016 в 18:10
заметьте каждый второй гражданин по whatsapp полюбому рассылает это дальше. Мир отупел вконец
vasya
26 декабря, 2016 в 18:37