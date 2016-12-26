Полицейские задержали 41 нетрезвого водителя

В области прошло ОПМ «Пьяный водитель»

С 23 по 25 декабря на территории области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». В эти несколько дней полицейские были особенного внимательны к водителям. И, конечно же, штрафовали не только нетрезвых автолюбителей.

Всего полицейские по области зафиксировали 1418 нарушений правил дорожного движения. Из них 41 водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 215 водителей ехали непристегнутыми, 112 водителей разговаривали по телефону, 84 человека превысили скорость. Также правила дорожного движения нарушали и пешеходы. Оштрафовали 165 человек.

Участие в ОПМ приняли участие более 700 сотрудников полиции. Полицейские напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет за собой лишение прав сроком на три года.