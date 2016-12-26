За последние три дня шесть тысяч казахстанцев заболели ОРВИ

С начала сезона такой диагноз получили более 200 тысяч человек

— В республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ. С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, из них 6 319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня. Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет (66,2 процента), на беременных приходятся 3,5 процента», — сообщили в пресс-службе комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

В этом эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и типа В. По информации ведомства, в целях снижения заболеваемости с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения ОРВИ и гриппом и циркуляцией вируса гриппа как в Казахстане, так и за рубежом.