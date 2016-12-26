Подозреваемый в развращении по телефону восьмилетней карагандинки арестован

Мужчину проверят на вменяемость в центре судебно-медицинской экспертизы.

На два месяца арестовали 55-летнего пенсионера, сотрудника одного из банков Караганды, которого подозревают в том, что он на протяжении года звонил восьмилетней девочке и делился с ней интимными подробностями своей жизни, передает Today.kz со ссылкой на Октябрьский районный суд.

Санкцию на арест выдал председатель районного суда Бейбут Алибеков.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя, поскольку данное деяние предусматривает только лишение свободы.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца, то есть на период расследования», – огласил постановление Алибеков.

Адвокат подозреваемого просил суд освободить подзащитного под залог и предоставил документы на жилплощадь. Но это ходатайство было отклонено.

В интервью корреспонденту Today.kz присутствовавшая на санкционировании супруга подозреваемого Ольга Терентьева рассказала, что ее супруг, представлявшийся школьнице дядей Тимуром, не имел умысла физически навредить школьнице.

«Действительно, фоноскопическая экспертиза показала сходство голоса мужа с голосом звонившего. Но он – не педофил. Педофил – это тот, кто наносит физический вред. А у мужа не было умысла физически навредить соседке, поскольку она в день по несколько раз проходила мимо нашей квартиры. Это как переписка по Интернету, которая у многих длится годами. Я извиняюсь вместо своего мужа. 20-летний сын пребывает в шоке. Он не понимает, зачем папа так поступал», – сказала Ольга Терентьева.

Сразу после задержания мужчину уволили из банка. Его проверят на вменяемость, в связи с чем будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Мужчина продолжает отрицать свою вину.