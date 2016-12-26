- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Соцслужбы не считают себя себя ответственными за смерть двухлетней девочки.
Жительницу Караганды, которую подозревают в сожжении в печи окоченевшего тела своей дочери, лишат родительских прав на полуторагодовалого сына, передает Today.kz.
«Независимо от того, признает суд гражданских супругов виновными в убийстве дочери или нет, она лишается родительских прав, поскольку не уберегла ребенка и не давала ей должный уход. Кроме того, у женщины нет жилья, работы, заработков и других условий, чтобы растить сына», — сообщили в отделе образования Караганды.
Соцслужбы уже готовят документы, чтобы лишить женщину и мужчину родительских прав на полуторагодовалого мальчика.
Также там пояснили, что не считают себя ответственными за смерть двухлетней девочки.
«Ни одного обращения к нам от поликлиники и детских врачей не было. По четко установленным правилам мы должны реагировать на сигналы от участковых инспекторов и от детских врачей», — сообщили в отделе образования Караганды.
Установлено, что гражданские супруги на год уезжали в село на заработки. В Караганду вернулись накануне трагедии, случившейся с их дочерью.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32263 материалов.
Посетители оставили 185912 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
я одного понять не могу — как у одной женщины может быть двухлетняя дочь и полуторогодовалый сын?
один из массы
26 декабря, 2016 в 21:44