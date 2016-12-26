Подозреваемую в сожжении тела дочери в Караганде лишат родительских прав на сына

Соцслужбы не считают себя себя ответственными за смерть двухлетней девочки.

Жительницу Караганды, которую подозревают в сожжении в печи окоченевшего тела своей дочери, лишат родительских прав на полуторагодовалого сына, передает Today.kz.

«Независимо от того, признает суд гражданских супругов виновными в убийстве дочери или нет, она лишается родительских прав, поскольку не уберегла ребенка и не давала ей должный уход. Кроме того, у женщины нет жилья, работы, заработков и других условий, чтобы растить сына», — сообщили в отделе образования Караганды.

Соцслужбы уже готовят документы, чтобы лишить женщину и мужчину родительских прав на полуторагодовалого мальчика.

Также там пояснили, что не считают себя ответственными за смерть двухлетней девочки.

«Ни одного обращения к нам от поликлиники и детских врачей не было. По четко установленным правилам мы должны реагировать на сигналы от участковых инспекторов и от детских врачей», — сообщили в отделе образования Караганды.

Установлено, что гражданские супруги на год уезжали в село на заработки. В Караганду вернулись накануне трагедии, случившейся с их дочерью.