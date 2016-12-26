Для повышения пенсий из бюджета РК будет выделено почти 80 миллиардов тенге

Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова.

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова разъяснила вопросы повышения пенсий и пособия в связи с рождением ребенка в 2017 году, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЗСР РК. Стало известно, что с учетом расчетов, проведенных совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20 процентов как солидарная, так и базовая пенсия.

«Размер солидарной пенсии согласно принятому бюджету на 2017-2019 годы с 1 января 2017 года будет повышен на девять процентов, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений Главы государства – еще на 11 процентов. Например, если размер солидарной пенсии в 2016 году составляет 40 тысяч тенге, то с 1 января 2017 года с учетом повышения на девять процентов составит 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения еще на 11 процентов – 48 396 тенге. Таким образом, в 2017 году размер солидарной пенсии повысится на 20 процентов по сравнению с размером 2016 года. Что касается базовой пенсии, то она также с 1 января 2017 года будет повышена на семь процентов, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений Главы государства – еще на 13 процентов. Например, в 2016 году размер базовой пенсии составляет 11965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на семь процентов ее размер установлен 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13 процентов составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20 процентов по сравнению с размером 2016 года», — сообщили в пресс-службе МЗСР РК.

Министр также отметила, что для повышения пенсии около 2,1 миллиона пенсионеров из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 79,8 миллиарда тенге.

С учетом вышеуказанных изменений минимальный размер пенсии повысится с 37 789 тенге до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года будет повышен на семь процентов, а с 1 июля 2017 года — еще на 20 процентов. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27 процентов.

«Если в текущем году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составит 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысится до 118 тысяч тенге, с 1 июля 2017 года — размер будет равен 142 947 тенге», — проинформировала Тамара Дуйсенова.

На эти цели из республиканского бюджета в 2017 году дополнительно будет выделено 1,8 миллиарда тенге.

В целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия при уточнении республиканского бюджета дополнительно будет предусмотрено 81,6 миллиарда тенге.