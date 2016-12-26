В Караганде аренда квартир в районе Пришахтинск снизилась

Ценовые изменения незначительные, что говорит о стабильности средней арендной ставки.

На минувшей неделе в период с 12 по 18 декабря 2016 года средняя арендная ставка квартир в Караганде составила 51 800 тенге в месяц, сообщает аналитическая служба kn.kz.

Ценовые изменения незначительные, что говорит о стабильности средней арендной ставки. В разрезе районов снижение средних ставок найма отмечается в районе Пришахтинск.

В разрезе формата жилья подешевели однокомнатные квартиры. Снять квартиру в Караганде в сегменте «дорогих» объектов жилой недвижимости предлагают в среднем за 67 000 тенге в месяц, «дешевых» — за 38 000 тенге за период проживания. Верхний ценовой сегмент за неделю вырос в цене, нижний, напротив, опустился.