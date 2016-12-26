- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Ценовые изменения незначительные, что говорит о стабильности средней арендной ставки.
На минувшей неделе в период с 12 по 18 декабря 2016 года средняя арендная ставка квартир в Караганде составила 51 800 тенге в месяц, сообщает аналитическая служба kn.kz.
Ценовые изменения незначительные, что говорит о стабильности средней арендной ставки. В разрезе районов снижение средних ставок найма отмечается в районе Пришахтинск.
В разрезе формата жилья подешевели однокомнатные квартиры. Снять квартиру в Караганде в сегменте «дорогих» объектов жилой недвижимости предлагают в среднем за 67 000 тенге в месяц, «дешевых» — за 38 000 тенге за период проживания. Верхний ценовой сегмент за неделю вырос в цене, нижний, напротив, опустился.
|Район, формат
|Средняя арендная ставка, тг/мес.
|Изменение арендной ставки к предыдущей неделе, %
|Город
|57 600
|1
|Майкудук
|38 400
|2
|Михайловка
|47 000
|-3
|Пришахтинск
|28 300
|-9
|Юго-Восток
|57 600
|4
|1-комн.
|43 800
|-4
|2-комн.
|55 200
|1
|3-комн.
|67 700
|3
Всего на сайте опубликовано 32261 материалов.
Посетители оставили 185877 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.