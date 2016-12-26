Вернувшийся из 17-летнего рабства житель Темиртау не может получить документы

В 2007 году из-за того, что его не могли найти, он официально был признан погибшим.

Житель Темиртау Василий Чирков, пробывший в трудовом рабстве 17 лет, чудом вернувшийся домой, уже полгода не может восстановить документы гражданина Казахстана, передает BNews.kz.

Василий Чирков сейчас не может подать документы на получение пенсии, у него нет возможности бесплатно лечиться, и живет он на иждивении снохи, так как не может восстановить документы.

«Мы уже устали ходить по инстанциям , то суд, то миграционка. В миграционной полиции постоянно требуют новые справки. Фактически сейчас отец не может лечиться, а у него целый букет болезней, надо глаза лечить, за все платим, пенсию не можем оформить», — говорит Галина Линкевич, сноха Чиркова.

История 67-летнего жителя Темиртау Василия Чиркова поражает своей неправдоподобностью.

Мужчина 17 лет провел в трудовом рабстве, его насильно удерживали в сарае хозяева и заставляли пасти скот в Осакаровском районе. Полгода назад родственники совместно с полицейскими смогли вернуть Чиркова домой. Но из родных, которые считали его погибшим и имели на руках свидетельство о его смерти, в Темиртау уже практически никого не осталось. Пока Чирков был в рабстве, его сын умер, а супруга живет в России.

По прибытии в город, Чирков стал восстанавливать документы. Несмотря на то, что на руках у него были первичные документы еще советского образца: паспорт, трудовая книжка, военный билет и другие, получить удостоверение личности гражданина Казахстана мужчина не смог.

В 2007 году из-за того, что его не могли найти, он официально был признан погибшим. В первую очередь по возвращению Чиркову пришлось через суд отменять постановление о смерти. После месяца судебных слушаний ему удалось себя «воскресить». А получение удостоверения личности затянулось. Даже несмотря на то, что у него есть первоначальные документы, свидетельство о рождении, советские паспорт и военный билет и даже трудовая книжка. В Департамента внутренних дел обещают, что помогут с документированием.

«На сегодняшний день по данному гражданину документы все готовы, отправили в областную миграционную полицию, до конца недели документы получит» , — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Как только В.Чирков получит документы гражданина Казахстана, он оформит пенсию, пройдет курс лечения и планирует встретиться со своей супругой, которая живет в Удмуртии.