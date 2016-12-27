Сегодня, 27 декабря, День шиворот-навыворот!

Чем еще известен этот день?

Как ты надел шапку? Шиворот-навыворот же! Переодень свитер, он же — шиворот-навыворот, а носки?!…И о чем ты только думаешь!..» Помните? Каждый из нас, хотя бы раз в год, а празднует этот день! Шиворот-Навыворот — это маленький проказник внутри нас, который путает стороны света, изнанку с лицом, а «правильные мысли» с озорными наклонностями. Что поделать?! Иногда он попросту спасает нас от взрослых страшилок повседневности, не давая забыть того, что в душе мы — все те же всемогущие, веселые дети!

27 декабря 537 — В Константинополе завершено строительство Софийского собора.

27 декабря 1512 — Испанское правительство запретило использовать индейцев Америки в качестве рабов, дав добро на завоз в Новый Свет рабов из Африки.\

27 декабря 1845 — Американский врач Кроуфорд Ланг впервые в мире применил наркоз при приеме родов (роженицей была его жена).

27 декабря 1945 — Созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.

27 декабря 1979 — Штурм дворца Амина (операция «Шторм-333») — один из первых эпизодов, связанный с вводом советских войск и началом войны в Афганистане, в ходе которого спецподразделения КГБ СССР и Советской Армии провели операцию по уничтожению президента Афганистана Хафизуллы Амина в резиденции Тадж-бек на окраине Кабула.