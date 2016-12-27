Почему в Караганде подорожали огурцы и помидоры?

А цены на сахар и куриные яйца снизились

В Караганде стремительно подорожали огурцы и помидоры. А вот цены на сахар и куриные яйца пошли вниз. Это заметили не только горожане, которые покупают ингредиенты для новогодних блюд, но и сотрудники департамента статистики.

По данным департамента статистики, в декабре куриные яйца у нас стали дешевле на 5,5 процента, а сахар – на 3,8 процента. Эти продукты относятся к категории социально значимых. Поэтому власти следят за ценами на них. А вот огурцы и помидоры, цена которых на прошлой неделе доходила до 1200 тенге за килограмм, в эту группу товаров не входят. Поэтому рост цен на них, особенно зимой, чиновников не беспокоит.

Однако дороговизна салатных ингредиентов в преддверие Нового года беспокоит карагандинцев. Поэтому мы обратились в акимат, чтобы выяснить причину роста цен на овощи.

— Во-первых, в теплицах Караганды сейчас завершается уборка огурцов, — сообщил заместитель руководителя отдела предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства Ырсалы Сартбаев. – В январе будут сажать их снова. А, во-вторых, помешали погодно-климатические условия. Вы знаете, долгое время были закрыты трасы на Балхаш и Жезказган. На дорогах скопилось много машин. Из-за этого грузовики с юга не могли проехать к нам и в северные области. Спрос на овощи был большой, а товара — мало. Из-за чего и произошел рост цен.

Теперь, когда дороги открыли, фуры с помидорами и огурцами доехали до Караганды. Поэтому ожидается снижение цен. По словам чиновника, нормальная цена на зимние огурцы – 750 тенге, а на помидоры – 450 тенге. Именно столько они стоили на городской сельскохозяйственной ярмарке.

— Прошу держать цены на контроле! – поручил своим подчиненным аким области Нурмухамбет Абдибеков. – До нового года осталось несколько дней. Считайте, прогнозируйте, выходите на предприятия и договаривайтесь, чтобы удержать цены в передах целевого показателя 6-8 процентов. Мы не должны выходить из этого коридора. Если вы считаете этот результат недостижимым – отбросьте иллюзию. Надо пахать, засучив рукава!