В Караганде прошла новогодняя елка для детей-инвалидов (Видео)

Малышей поздравили Олимпийские чемпионы

Сегодня в центре бокса имени Серика Сапиев прошел новогодний утренник для детей-инвалидов. В числе приглашенных оказались воспитанники детских домов «Дом Надежды», «Преображение», «Шапагат», «Кулыншак», «Асем», «Таншолпан», «SOS Темиртау», «Айналайын», и областного детского дома для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так же на празднике были дети из разных обществ инвалидов и ученики специализированных школ.

Перед маленькими гостями выступали профессиональные аниматоры. Они разыграли представление по популярному мультфильму «Холодное сердце». Не обошлось, конечно же, и без Деда Мороза и Снегурочки.

А после представления детей поздравили Олимпийский Чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов и бронзовая призерка Олимпиады в Рио Карина Горичева.

— Я считаю, это доброе дело, — говорит Карина. — Мы поддерживаем детей, говорим им не вешать носы и не сдаваться.

— Да, — присоединяется к ней Нижат. — Мы спортсмены и побуждаем детей заниматься спортом, насколько это в их силах.

Сами дети таким гостям оказались рады. Они охотно фотографировались со спортсменами, жали им руки и внимательно слушали наставления.