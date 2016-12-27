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Особенно акция придется по душе детям
29 декабря в преддверии новогодних праздников карагандинские полицейские проведут акцию «Новогодний патруль». Автолюбителей будут останавливать полицейские, переодетые а Деда Мороза и Снегурочку, а также в других сказочных персонажей.
Особенно акция понравится детям. Так как полицейские уделят большое внимание пешеходам, особенно самым маленьким.
Целью мероприятие являются профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также выработка взаимного уважения пешеходов и водителей.
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Теперь чтоб штраф не выписали, надо будет еще стишок рассказать))))))
Караганда
27 декабря, 2016 в 14:01
«а также в других сказочных персонажей».. В зайку, что ли?..
Александр
27 декабря, 2016 в 14:45
В серого волка скорей😉
Анастасия
27 декабря, 2016 в 15:18