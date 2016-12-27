Карагандинские полицейские проведут акцию «Новогодний патруль» с участием Деда Мороза и Снегуручки

Особенно акция придется по душе детям

29 декабря в преддверии новогодних праздников карагандинские полицейские проведут акцию «Новогодний патруль». Автолюбителей будут останавливать полицейские, переодетые а Деда Мороза и Снегурочку, а также в других сказочных персонажей.

Особенно акция понравится детям. Так как полицейские уделят большое внимание пешеходам, особенно самым маленьким.

Целью мероприятие являются профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также выработка взаимного уважения пешеходов и водителей.