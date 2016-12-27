В Караганде в частном коттедже сгорела сауна и комната отдыха (фото)

Пожар произошел на улице Ботанической

Вчера в два часа дня карагандинские пожарные получили вызов на улицу Ботаническую. В частном коттедже загорелась сауна.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит сауна и комната отдыха, расположенная на цокольном этаже.

Пожар был локализован в 14.40 и полностью погашен в 14.45.

— Время следования сил и средств ПЧ-5 составило 11 минут. Следование к месту вызова осложняли обеденные пробки на дорогах города, — уточняют в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно спасательных работ.

Причина пожара устанавливается.