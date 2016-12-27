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Пожар произошел на улице Ботанической
Вчера в два часа дня карагандинские пожарные получили вызов на улицу Ботаническую. В частном коттедже загорелась сауна.
Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит сауна и комната отдыха, расположенная на цокольном этаже.
Пожар был локализован в 14.40 и полностью погашен в 14.45.
— Время следования сил и средств ПЧ-5 составило 11 минут. Следование к месту вызова осложняли обеденные пробки на дорогах города, — уточняют в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно спасательных работ.
Причина пожара устанавливается.
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