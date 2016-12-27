Премьер-министр Казахстана возмущен ситуацией с отоплением в Темиртау

Аким нашей области обещает, что к Новому году тепло будет у всех

Жители Темиртау терпят коммунальные неудобства практически с начала отопительного сезона. Люди вынуждены жить в квартирах, где температура едва доходит до плюс 16 градусов. А все из-за проблем с котлами на местной ТЭЦ-2. За прошедшие два с половиной месяца их останавливали 17 раз. Эта проблема дошла до Астаны и возмутила премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

— Сегодня, в 6.20 утра, остановился котел №2, — сказал он во вторник на заседании правительства, обратившись к акиму нашей области Нурмухамбету Абдибекову. — Это при том, что два котла стоят на ремонте. В отдельные дни недогрев воды доходит до 15 градусов от норматива. Температура в жилых домах темиртаусцев составляет 16 градусов. А во время резкого снижения температуры и вовсе доходит до 12 градусов.

— Действительно, последние три дня у нас на темиртауской ТЭЦ-2 ситуация, связанная с аварийными выходами из строя котлов №5 и №2, осложнилась, — признал Нурмухамбет Абдибеков. — Однако в работе постоянно находятся три котла. Теплоноситель подогревается с пониженными параметрами. Сейчас 70 градусов на подаче даем, на обратке 42 — недогрев порядка 12 градусов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварий.

Главу правительства такой ответ не устроил. Бакытжан Сагинтаев отметил недостаточный контроль со стороны профильного министерства и Энергонадзора. Мол, они недоглядели за ситуацией в Карагандинском регионе.

— Люди страдают! Можно же было не доводить это все до Нового года! — заявил раздосадованный премьер-министр. — Скажите, когда будет нормальное тепло в домах города Темиртау? Какого числа: сегодня, завтра, послезавтра? Что ожидает темиртаусцев в ближайшие дни?

Аким области ответил, что 29 декабря будет отремонтирован один котел. И к Новому году в квартирах жителей Темиртау потеплеет. Премьер-министр обещал проконтролировать, исполнят ли власти города металлургов обещание своего шефа.