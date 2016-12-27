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Абайский районный суд заменил им неотбытое наказание на штраф
Трех фигурантов уголовного дела Серика Ахметова отпустили на свободу. Анатолий Ессе, Айдар Тельгарин и Оразалы Айменбетов отметят Новый год со своими семьями. Абайский районный суд заменил им неотбытое наказание на штраф.
Как сообщила судья Гульнар Марзалинова, Абайский районный суд вынес постановления 2 декабря нынешнего года. По нему бывшему заместителю директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Анатолию Ессе неотбытый срок заменили штрафом в 256 МРП, что составляет 542976 тенге. Осужденный недосидел 2 года 10 месяцев и 13 дней. Другому бывшему заму директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Оразалы Айменбетову заменили неотбытый срок штрафом в 87 МРП, что составляет 184527 тенге. Ему оставалось провести за решеткой 1 год 8 дней. Экс-акиму Караганды Айдару Тельгарину тюремный срок заменили штрафом в 161 МРП, что составляет 341481 тенге. Его осталось отсидеть 1 год 9 месяцев и 27 дней.
Постановления суда уже вступили в законную силу.
Вместе с тем судья Гульнар Марзалинова объяснила, в каком случае осужденному могут заменить штрафом неотбытую часть наказания. Основания указаны в статье 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан: возмещение ущерба и отсутствие нарушений при отбывании наказания в исправительном учреждении. Кроме того, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести должны отбыть четверть срока, а за тяжкие – не менее третий срока. Отметим, что Оразалы Айменбетов и Айдар Тельгарин отсидели ¼ своих сроков, а Анатолий Ессе – 1/3 срока.
Добавим, что штраф сидельцам начисляется из расчета 1 МРП за 4 дня неотбытого срока.
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Браво!
«-Наш Суд-Самый гуманный суд в Мире!!!»
«Кто же его посадит — он же памятник «
Дмитрий Киселёв
27 декабря, 2016 в 16:11
Новогодние скидки вместо отсидки?
Ильдар Репкин
27 декабря, 2016 в 16:24
Новогодняя акцЫя. Это вам не Alser.
Да уш!!!
27 декабря, 2016 в 16:50
И это правильно,хотя сидели они только за то ,что оказались не в нужном месте в ненужное время…
andrey
27 декабря, 2016 в 16:52