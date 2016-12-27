Трех фигурантов уголовного дела Серика Ахметова отпустили на свободу

Абайский районный суд заменил им неотбытое наказание на штраф

Трех фигурантов уголовного дела Серика Ахметова отпустили на свободу. Анатолий Ессе, Айдар Тельгарин и Оразалы Айменбетов отметят Новый год со своими семьями. Абайский районный суд заменил им неотбытое наказание на штраф.

Как сообщила судья Гульнар Марзалинова, Абайский районный суд вынес постановления 2 декабря нынешнего года. По нему бывшему заместителю директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Анатолию Ессе неотбытый срок заменили штрафом в 256 МРП, что составляет 542976 тенге. Осужденный недосидел 2 года 10 месяцев и 13 дней. Другому бывшему заму директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Оразалы Айменбетову заменили неотбытый срок штрафом в 87 МРП, что составляет 184527 тенге. Ему оставалось провести за решеткой 1 год 8 дней. Экс-акиму Караганды Айдару Тельгарину тюремный срок заменили штрафом в 161 МРП, что составляет 341481 тенге. Его осталось отсидеть 1 год 9 месяцев и 27 дней.

Постановления суда уже вступили в законную силу.

Вместе с тем судья Гульнар Марзалинова объяснила, в каком случае осужденному могут заменить штрафом неотбытую часть наказания. Основания указаны в статье 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан: возмещение ущерба и отсутствие нарушений при отбывании наказания в исправительном учреждении. Кроме того, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести должны отбыть четверть срока, а за тяжкие – не менее третий срока. Отметим, что Оразалы Айменбетов и Айдар Тельгарин отсидели ¼ своих сроков, а Анатолий Ессе – 1/3 срока.

Добавим, что штраф сидельцам начисляется из расчета 1 МРП за 4 дня неотбытого срока.