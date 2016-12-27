Карагандинцы вспомнили свои детские новогодние костюмы

«Приходилось, конечно, изгаляться…»

До наступления нового, 2017 года остались считанные дни. Всех понемногу уже затягивает предновогодняя лихорадка: в домах появляются сверкающие огоньками елки, в холодильниках отводится полка, а то и несколько под «не трогай, это на Новый год», а с прилавков супермаркетов мандарины сметаются просто с космической скоростью. Словом, сейчас самое время для того, чтобы отдаться предвкушению праздника и вернуть себе подзабытое чувство волшебства из детства.

Что может вернуть веру в волшебство, если не чистые детские воспоминания? Именно поэтому корреспондент «НВ» попросил известных карагандинцев вспомнить, в какие костюмы их наряжали в детстве на новогодние утренники.

Александр Аглиулин, аким города Балхаш:

— Так, честно говоря, я даже и не помню… Я был мушкетером — один раз. Костюм мама с бабушкой шили сами. Тогда ничего не покупали. В то время я мечтал надеть настоящую хоккейную форму. Но тогда ничего такого не было, все было одинаковое у всех. А если бы сейчас предложили пойти на маскарад, я бы даже не знаю, какой бы костюм выбрал… Затрудняюсь. Наверное, никакой. Детство ведь уже кончилось.

Руслан Лазута, основатель общества содействия автомобилистам «ОСА»:

— Ну, классика — зайчик! Еще, помню, был мушкетер — в детском садике. У меня бабуля все делала, она была рукодельница, все пришивала надежно. Но приходилось, конечно, изгаляться. Это же была середина семидесятых, тогда же ничего не было, это сейчас — пошел и купил все, что угодно. Хотелось, чтобы костюмы были красочные, и бабуля вышивала нам все из бархатной бумаги, из фольги от шоколада. Платье — это кусок материи, который обшивался подручным материалом. А вот шапочка зайца — это кошмар, конечно. Это такой колпак на тесемочках, льняной. И вот на нее шились вот эти уши. Это все комично смотрелось, хвостик был из ваты, пимпочка такая. И мы как дурачки скакали. Но тогда было очень весело. Раньше предновогодняя суета ярче была. Может, это связано с тем, что все доставать приходилось. Ходили, доставали мандарины, шпроты, дождики на елку. А сейчас без проблем, пошел и купил. Сейчас этого не ощущается. А раньше эти костюмы шились с начала осени, чтобы в садик ты пришел самым крутым.

Наталья Сухорукова, руководитель управления физической культуры и спорта:

— У меня костюм всегда был исторический, он передавался у нас из поколения в поколение. Это был домотканый украинский костюм, с лентами. Сколько себя помню, была с венком, с лентами и в этом костюме. Мама его то подгибала, то отпускала. А еще как-то, я помню, мама сшила мне костюм Хозяйки Медной горы. Из парчи шила, делала сама корону. Вот эти два костюма я запомнила на всю жизнь. А вообще, я вам так скажу, мои мама с папой познакомились и влюбились друг в друга на маскараде. На маме был костюм чертика — обтянутый такой, с рожками и хвостом. И вот папа в нее влюбился, и они поженились. И прожили вместе 52 года.

Зара Шалабаева, куратор карагандинского «Клуба Добряков»:

— Я всегда была принцессой. У меня было белое платье, мама сама вышивала на нем снежинки, из капрона делали пышную юбку и вставляли мне в платье железный каркас, чтобы платье выглядело именно как у принцессы. Всегда покупали корону, что-то в ней переделывали. Помню, брали колье мамино и из этих камней делали корону. Я никогда никем не хотела быть, кроме принцессы, и мама мне всегда делала костюм принцессы. А сейчас сыну мы покупаем костюмы. В садике он был батыром, а у мужа на работе — гусаром. Конечно, хотелось бы, чтобы люди вносили свою лепту в создание костюмов. Так было бы лучше. Это объединяет семьи, и больше чувствуется приближение Нового года.

Мария Пятина, «Мисс Караганда-2016»:

— Я всегда была Снегурочкой. Потому что каждый год выступала на елках вместе с Дедом Морозом. Костюм шила наша соседка, она швея, поэтому всегда костюмы были хорошие. А вообще, я бы хотела, наверное, надеть костюм какой-нибудь сказочной принцессы… Но в старших классах я уже не была Снегурочкой, я уже наряжалась, как хотела сама.