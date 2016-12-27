В сети объявили голосование за самую красивую елку страны

Карагандинская «зеленая красавица» ровно в середине списка

На одном из казахстанских информационно-развлекательных порталов, NUR.KZ, объявили голосование за лучшую елку страны. В список городов-участников вошли: Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Уральск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент и Караганда.

Пока в тройку лидеров входят елки Астаны, Кызылорды и Алматы. Если в Астане и Кызылорде елки «взяли» зрителей украшениями — массой светящихся игрушек и гирлянд, то Алматинская елка завоевала почетное третье место благодаря своей необычной форме. Главное символ Нового Года представляет собой конструкцию из стеклянных треугольников, местами прозрачных, местами-зеркальных. Внутри елки можно разглядеть красные шары из «паутинки».

Что же до нашей, Карагандинской елки, то она расположилась на 8-ом месте, ровно посередине списка. Возможно, что виной тому не самое удачное фото — елка снята днем и почти полностью занесена снегом, отчего выглядит не слишком презентабельно.