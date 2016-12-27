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Карагандинская «зеленая красавица» ровно в середине списка
На одном из казахстанских информационно-развлекательных порталов, NUR.KZ, объявили голосование за лучшую елку страны. В список городов-участников вошли: Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Уральск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент и Караганда.
Пока в тройку лидеров входят елки Астаны, Кызылорды и Алматы. Если в Астане и Кызылорде елки «взяли» зрителей украшениями — массой светящихся игрушек и гирлянд, то Алматинская елка завоевала почетное третье место благодаря своей необычной форме. Главное символ Нового Года представляет собой конструкцию из стеклянных треугольников, местами прозрачных, местами-зеркальных. Внутри елки можно разглядеть красные шары из «паутинки».
Что же до нашей, Карагандинской елки, то она расположилась на 8-ом месте, ровно посередине списка. Возможно, что виной тому не самое удачное фото — елка снята днем и почти полностью занесена снегом, отчего выглядит не слишком презентабельно.
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Меня это постоянно выводит из себя: как можно подменять разные по своей сути понятия — красивую новогоднюю ель, и разноцветный конус? Что в нем от елки? Форма? Так пойдите дальше, как в Нидерландах к примеру. Выверните наизнанку, а затем согните в дулю! Чем не поп-арт?! Да. В Казахстане ели не растут. Все больше сосны. Но ведь был вариант с центральной трубой, и ветвьями из труб по-меньше, в которые и вставляли еловые лапы. Минимализм во всем — уже откровенно достал!
Owl
27 декабря, 2016 в 16:17
Не Ёлка, а какой то столб
Как будто в небо острый кол
И это чудо жуткое
Мороз снежком укутывал?
.
27 декабря, 2016 в 17:13