В Темиртау задержали лихачей, из-за которых в Акмолинской области погиб полицейский

Во время преследования нарушителей он врезался в ограждение

26 декабря во время исполнения своих должностных обязанностей в Акмолинской области погиб 24-летний сотрудник полиции. Сержант Рустем Айтмаганбетов обеспечивал надзор за безопасностью на участке трассы «Екатеринбург -Алматы». На глазах у полицейского скоростной режим нарушил автомобиль. Айтмаганбетов бросился в погоню.

В районе села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области сержант полиции потерял управление и врезался в ограждение. Опора пробила автомобиль насквозь. Рустем Айтмаганбетов погиб на месте, а преследуемая машина скрылась.

Сегодня стало известно, что подозрительную машину остановили в Темиртау. В машине находились трое человек. Карагандинские полицейские задержали их и передали столичным коллегам.

О погибшем полицейском известно,что он родился 14 марта 1992 года. В органах внутренних дел работал с осени 2014 года. В ДВД Акмолинской области служил дорожным патрульным с начала 2016 года. Также известно то, что он пошел по стопам отца. Его отец также был полицейским. Сейчас в отставке. Прощание с погибшим полицейским пройдет в Караганде.