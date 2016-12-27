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Во время преследования нарушителей он врезался в ограждение
26 декабря во время исполнения своих должностных обязанностей в Акмолинской области погиб 24-летний сотрудник полиции. Сержант Рустем Айтмаганбетов обеспечивал надзор за безопасностью на участке трассы «Екатеринбург -Алматы». На глазах у полицейского скоростной режим нарушил автомобиль. Айтмаганбетов бросился в погоню.
В районе села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области сержант полиции потерял управление и врезался в ограждение. Опора пробила автомобиль насквозь. Рустем Айтмаганбетов погиб на месте, а преследуемая машина скрылась.
Сегодня стало известно, что подозрительную машину остановили в Темиртау. В машине находились трое человек. Карагандинские полицейские задержали их и передали столичным коллегам.
О погибшем полицейском известно,что он родился 14 марта 1992 года. В органах внутренних дел работал с осени 2014 года. В ДВД Акмолинской области служил дорожным патрульным с начала 2016 года. Также известно то, что он пошел по стопам отца. Его отец также был полицейским. Сейчас в отставке. Прощание с погибшим полицейским пройдет в Караганде.
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Что за ограждения такие, насколько я знаю, они должны предотвращать выезд на встречную полосу…а они от небольшой легковушки сломались, а если что побольше будет… Парня конечно жаль…соболезнования родным и близким…
Караганда
27 декабря, 2016 в 19:59