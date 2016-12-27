Хоккейный клуб «Сарыарка» уступил Тюменскому «Рубину»

В третьем выездном матче казахстанцы проиграли в серии буллитов.

В третьем выездном матче казахстанский хоккейный клуб «Сарыарка» в серии буллитов уступил тюменскому «Рубину», передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тюменской команды.

Шайбы:

56:28 — 1:0 Сафаралеев (Кутугин)В равенстве

58:42 — 1:1 Мищенко (Васильев, Ердаков) В равенстве

65:00 — 2:1 Скородумов. Буллит

Вратари: Франскевич — Костин.

Броски: 51-33 ; Броски в створ: 37-20 ; Голы: 2-1 ;

Вбрасывания: 25-28 ; Штраф: 2-8

После завершения игры встречу прокомментировал нападающий «Сарыарки» Даниил Ердаков

«Играли примерно две одинаковые команды – с большим желанием победить. Никто не хотел уступать. Игра была жесткая – «в тело», и до последней минуты как показал счет. Сколько у нас сегодня было штанг — видимо, сегодня удача была на стороне соперника. Ребятам спасибо за игру. Болельщиков с наступающим Новым годом – хочу пожелать здоровья и всех благ!», — сказал хоккеист.

28 декабря «Сарыарка» проведет свой заключительный матч в 2016 году против «Зауралья» из города Кургана.