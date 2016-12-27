Полицейские и врачи названы самыми коррумпированными в РК по итогам 2016 года

В черный список также вошли сотрудники сфер образования, сельского хозяйства, строительства, земельных отношений и госзакупок.

В список самых коррумпированных в Казахстане по итогам 2016 года попали полицейские, врачи и госзакупщики. Об этом в ходе заседания комитета сената парламента сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Today.kz.

«Если сравнить в с прошлым годом, сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений — это получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрата в основном бюджетных средств и дача взятки», — сказал Шпекбаев.