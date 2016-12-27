- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В черный список также вошли сотрудники сфер образования, сельского хозяйства, строительства, земельных отношений и госзакупок.
В список самых коррумпированных в Казахстане по итогам 2016 года попали полицейские, врачи и госзакупщики. Об этом в ходе заседания комитета сената парламента сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Today.kz.
«Если сравнить в с прошлым годом, сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений — это получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрата в основном бюджетных средств и дача взятки», — сказал Шпекбаев.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32278 материалов.
Посетители оставили 186013 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Можно было не перечислять, прогнило и смердит абсолютно всё.
И при этом хватает наглости откровенно врать из года в год про какое-то светлое будущее, да никогда оно не наступит при такой власти и откровенном пофигизме зашуганного чем дальше тем больше народонаселения.
Если даст Бог в 2020 будет очень хорошо, супер прогноз, Алга Казахстан!
Jähr
27 декабря, 2016 в 20:26
Судя по тому кого перечислили, полиция, врачи, учителя, селяне, строители и прочее прочее прочее, то коррумпированы практически все!!!! Сажать не пересажать лихоимцев, только опять же вопрос, кто и кого??? Сизифов труд однако!!!!
Прохожий
27 декабря, 2016 в 20:39
Если в рядах полиции преступники, то как преступники могут бороться с преступностью? Если те, кто обязан вести борьбу с преступностью не могут побороть преступность в своих рядах, то как они могут бороться с преступностью на стороне?
Или это кому-то выгодно?
Санёк
27 декабря, 2016 в 21:12