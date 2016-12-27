На 16 вокзалах Казахстана будут досматривать пассажиров

Досмотр в первую очередь будет проводиться на пяти внеклассных вокзалах.

С 2017 года планируется внедрение досмотра пассажиров на 16 железнодорожных вокзалах Казахстана в соответствии с уровнем террористической опасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

Досмотр в первую очередь будет проводиться на пяти внеклассных вокзалах. Так, в первом квартале досмотр будет введен на вокзалах Алматы-1, Алматы-2 и Астана, в первом полугодии — на вокзалах Актобе и Караганды, а также до конца 2017 года досмотр будет вводиться на всех остальных вокзалах.

Также в 2017-2018 годах будут внедряться:

— система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов;

— создание в системе продажи проездных документов «листа ожидания»;

— сall-centre для жалоб и предложений;

— стандарт обслуживания пассажиров проводниками.

В 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные из вагонов «Тұлпар-Тальго», по маршрутам Алматы — Шымкент, Астана — Уральск, Алматы — Уральск и Астана — Алматы — Алтынколь, Астана — Атырау, Астана — Мангышлак, Астана — Шымкент.

В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Основными причинами отмены поездов стали высокая цена проезда и низкая наполняемость по территории РФ.

Со 2 сентября 2016 года введены новые Правила перевозок пассажиров. К примеру, в новых правилах усовершенствованы порядок и условия предоставления постельных принадлежностей, предоставления электронных услуг, повышены требования по оснащению вагонов.

В ведомстве отмечают, что принимаемые меры позволят повысить прозрачность государственного субсидирования перевозок пассажиров; обеспечить обновление парка пассажирских вагонов с учетом выбытия вагонов по сроку службы и привлечь на эти цели более 16 миллиардов тенге инвестиций; повысить антитеррористическую безопасность вокзалов, особенно в период проведения международных мероприятий; повысить доступность железнодорожных пассажирских перевозок для всех категорий граждан.