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Досмотр в первую очередь будет проводиться на пяти внеклассных вокзалах.
С 2017 года планируется внедрение досмотра пассажиров на 16 железнодорожных вокзалах Казахстана в соответствии с уровнем террористической опасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.
Досмотр в первую очередь будет проводиться на пяти внеклассных вокзалах. Так, в первом квартале досмотр будет введен на вокзалах Алматы-1, Алматы-2 и Астана, в первом полугодии — на вокзалах Актобе и Караганды, а также до конца 2017 года досмотр будет вводиться на всех остальных вокзалах.
Также в 2017-2018 годах будут внедряться:
— система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов;
— создание в системе продажи проездных документов «листа ожидания»;
— сall-centre для жалоб и предложений;
— стандарт обслуживания пассажиров проводниками.
В 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные из вагонов «Тұлпар-Тальго», по маршрутам Алматы — Шымкент, Астана — Уральск, Алматы — Уральск и Астана — Алматы — Алтынколь, Астана — Атырау, Астана — Мангышлак, Астана — Шымкент.
В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Основными причинами отмены поездов стали высокая цена проезда и низкая наполняемость по территории РФ.
Со 2 сентября 2016 года введены новые Правила перевозок пассажиров. К примеру, в новых правилах усовершенствованы порядок и условия предоставления постельных принадлежностей, предоставления электронных услуг, повышены требования по оснащению вагонов.
В ведомстве отмечают, что принимаемые меры позволят повысить прозрачность государственного субсидирования перевозок пассажиров; обеспечить обновление парка пассажирских вагонов с учетом выбытия вагонов по сроку службы и привлечь на эти цели более 16 миллиардов тенге инвестиций; повысить антитеррористическую безопасность вокзалов, особенно в период проведения международных мероприятий; повысить доступность железнодорожных пассажирских перевозок для всех категорий граждан.
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И как теперь попасть в Москву?
Maks
27 декабря, 2016 в 20:41
Вот одно непонятно — теперь всегда будем так жить, с досмотрами, и прочим? Я имею в виду весь мир.. И как они будут выбирать, кого досматривать? Последнее убийство российского посла показало, как поменялся терроризм — теперь террорист-одиночка это уже не бомжеватого вида бородач в тряпье, а чисто выбритый джентльмен в костюме от хуго босс.. И что они собираются искать при досмотре, если оружие террориста уже не бомба, а грузовик, или любой подручный предмет?.. Не проще ли миру попытаться узнать, кому это выгодно, и сделать что-нибудь с этим? И тогда терроризм прекратится сам собой..
Александр
27 декабря, 2016 в 20:55