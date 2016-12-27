34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Известно, что у супругов осталось еще двое детей — общая дочь и сын женщины от первого брака.
В Караганде молодая женщина призналась в убийстве собственной дочери. По версии следствия, в январе этого года выйдя ночью в сильный мороз в дорогу, мать и отчим оставили ребёнка на трассе между Карагандой и посёлком Уштобе. И только под утро пара вернулась за малышкой. Окоченевшее тело решили не хоронить, ребёнка просто сожгли, сообщает телеканал «Астана«.
Шокирующая история произошла почти год назад. Но подробности дела стали известны только сейчас, когда мать погибшей девочки пришла с повинной в полицию. Женщина рассказала следствию страшные подробности: прошлой зимой в половине девятого вечера она вместе с дочерью и гражданским мужем направились к знакомым в село. Однако до гостей пара добралась вдвоем. Проводится досудебное расследование по статье «Убийство несовершеннолетнего лица».
Чингиз Нурдаулетов, старший прокурор Управления прокуратуры Карагандинской области:
— Оставили несовершеннолетнюю дочь 2013 года рождения. Отчего последняя скончалась от переохлаждения. В последствие, обнаружив ее труп, они сожгли его в одном из дачных домов.
Марина Иневатова, корреспондент:
— Место гибели девочки вот эта небольшая проселочная дорога, она расположена в 200 метрах от основной Уштобинской трассы в нежилой зоне в районе лесопосадки. Скорее всего, крики о помощи и плач ребенка никто просто не услышал, а добраться до самого поселка малышка уже не смогла.
34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Известно, что у супругов осталось еще двое детей — общая дочь и сын женщины от первого брака. Сейчас ими занимаются органы опеки. Что заставило пойти мать на страшное преступление, следствие пока не разглашает. Знакомая же семейства, жительница Караганды Галина Грущенко, рассказывает, что в семье часто скандалили. Муж бил жену и якобы попрекал неродными детьми.
Галина Грущенко:
— Он бил ее, прям даже у нас здесь избивал. Она его боялась. Может поэтому она ничего никому не говорила. Когда они приезжали к нам, я спрашивала, где девочка, она говорила, что отдала ее родному отцу. Я и поверила.
Оценку работы компетентных органов даст прокуратура, по окончанию расследованию уголовного дела. Им предстоит выяснить, почему органы опеки и управление по делам несовершеннолетних не отреагировали на пропажу ребенка.
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