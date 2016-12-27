В Карагандинской области созданы 115 семейных откормочных площадок

Участники программы через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» получили кредиты на сумму 278 млн. тенге.

Карагандинская область — первый в стране регион, где в рамках исполнения поручения Главы государства созданы 115 семейных откормочных площадок. Сообщает Zakon.kz

В рамках исполнения поручения Главы государства о развитии кооперации на селе по пилотной программы «Развитие 100 сел» в Карагандинской области впервые в республике созданы 115 семейных откормочных площадок, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и объединились в 5 сельскохозяйственных кооперативов.

Участники программы через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» получили кредиты на сумму 278 млн. тенге.

Данные кооперативы, отвечают всем требованиям реализуемых мер по использованию потенциала личных подсобных хозяйств для производства сельскохозяйственной продукции.

В Ростовском сельском округе Бухаржырауского района созданы 28 семейные откормочные площадки, в Гагаринском – 14, в Егиндыбулакском сельском округе Каркаралинского района – 26, Целинный сельский округ Жанааркинского района – 19 и 28 в Успенском сельском округе Шетского района.

Кооперативы обеспечивают продуктивную занятость на селе и загруженность перерабатывающих предприятий.