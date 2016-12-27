Мухтар Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий

Сегодня, 27 декабря, его обращение рассмотрел Совет по депутатской этике

Сегодня, 27 декабря, состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассматривали обращение Мухтара Тиникеева. В нем мажилисмен обратился к коллегам и избирателям и принес свои извинения за случившееся. Также стало известно, что Мухтар Бакирович подал в ЦИК заявление о сложении депутатских полномочий. Cовет по депутатской этике рассмотрел заявление мажилисмена и согласился с его решением покинуть Парламент.

Ниже публикуем полный текст его обращения к коллегам и избирателям.