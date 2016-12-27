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Сегодня, 27 декабря, его обращение рассмотрел Совет по депутатской этике
Сегодня, 27 декабря, состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором рассматривали обращение Мухтара Тиникеева. В нем мажилисмен обратился к коллегам и избирателям и принес свои извинения за случившееся. Также стало известно, что Мухтар Бакирович подал в ЦИК заявление о сложении депутатских полномочий. Cовет по депутатской этике рассмотрел заявление мажилисмена и согласился с его решением покинуть Парламент.
Ниже публикуем полный текст его обращения к коллегам и избирателям.
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Спасибо! Хорошая новость! Искренне, готов подарить кайло и телогрейку бывшему депутату! Хотя, работать он явно разучился..
Ушлепок
27 декабря, 2016 в 21:57
Настоящий мужик: сделал — готов ответить за свои дела. Очень жаль, что уходит.
Мое уважение!
27 декабря, 2016 в 22:12