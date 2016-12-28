Сегодня, 28 декабря, Международный день кино!

Чем еще известен этот день?

Международный день кино — это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Ну а короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» стал первым фильмом в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

28 декабря 1895 — Немецкий физик В. Рёнтген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

28 декабря 1708 — Выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщается «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». В 1709 году вышел «Брюсов календарь». При Новикове начал выходить экономический календарь. И еще деталь: частным лицам запрещалось печатать календари и тем более привозить их из-за границы.

28 декабря 1929 — Китай объявил о нахождении останков древнего человека – синантропа.

28 декабря 1973 — На Западе опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» Александра СОЛЖЕНИЦЫНА.