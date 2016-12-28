Задерживаются 11 поездов и три электрички

Пассажирам обещают компансацию

В связи со сходом грузовых вагонов в настоящее время задерживаются всего 12 пассажирских поездов:№55 Кызылорда-Кокшетау, №63 Арысь-Астана, №705 Алматы-Петропавловск, №701 Алматы-Астана, №707 Чимкент-Астана, №83 Караганды-Москва, №853 Караганды-Астана, №857 Караганды-Астана, №328 Костанай-Караганды, №86 Астана-Сарыагаш, №46 Павлодар-Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды.

АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК».