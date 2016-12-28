В квартирах жителей Темиртау стало немного теплее

Запустили один из аварийных котлов

Жители Темиртау надеются согреться к Новому году. Вчера ночью отремонтировали один из аварийных котлов ТЭЦ-2. Еще один планируется запустить завтра. А пока металлурги продолжают мерзнуть в своих квартирах. В особо холодные дни столбик термометра в помещениях показывает всего 16 градусов по Цельсию.

«Сегодня на 10 утра недогрев составляет один-два градуса на выходе, — пояснили nv.kz в акимате Темиртау. — Конечно, есть и потери . В квартирах ситуация с теплом улучшилась, но ненамного. Мы ждем первый котел. Только тогда ситуация более-менее стабилизируется. Сейчас в работе всего четыре котла. До 23.00 вчерашнего вечера их было всего три. Желательно же, чтобы работало пять котлов, а один оставался в резерве».

Руководство станции не удивилось, когда один за другим из строя стали выходить котлы. Еще в начале отопительного сезона ожидалось, что станцию ждет напряженная работа, так как ТЭЦ-2 вошла в зиму с неполным составом оборудования. «На сегодняшний день первый котел пока еще находится в капитальном ремонте, что сказывается на функционировании станции в целом, так как ТЭЦ-2 перегружена по подключенным потребителям тепловой энергии и долгое время работает сверх проектной нагрузки. За годы работы станции в городе были построены несколько новых микрорайонов, много торговых и прочих объектов, однако мощности ТЭЦ-2 изначально не были рассчитаны на их теплоснабжение. Кроме того, с 2005 года ТЭЦ-2 несет дополнительную нагрузку, отапливая соцгород – этот район ранее был подключен к другой электростанции, КарГРЭС-1, которая на тот момент испытывала серьезные трудности в работе, — отмечается в сообщении компании. — На стабильный режим работы ТЭЦ-2 сможет выйти после запуска котлоагрегата №1. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию к концу декабря. ТЭЦ-2 заработает в режиме всех шести котлов и четырех турбогенераторов, потребители будут стабильно и качественно обеспечиваться энергоресурсами… Несмотря на имеющиеся проблемы, компания примет все меры, чтобы до конца отопительного периода отработать как положено, в графике».

Вместе с тем «АрселорМиттал Темиртау» рапортует о запуске после капитального ремонта турбогенератора №1 (ТГ-1) мощностью 100 МВт. Это должно увеличить электрогенерацию станции на 80 МВт и отпуск тепловой энергии городу на 50 ГКал, что позволит в будущем поддерживать температуру теплоносителя в пределах утвержденного графика.

Директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин рассказал, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением, было принято решение о создании совместного предприятия с казахстанской энергетической компанией CAEPCO. В рамках этого проекта планируется модернизация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС, что позволит в будущем обеспечить все потребности города и комбината.