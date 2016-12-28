В карагандинских магазинах «прячут» ценники от покупателей

Неприятный инцидент произошел с корреспондентом nv.kz

Неприятная история вчера произошла вчера со мной, корреспондентом nv.kz, и моим другом. Вечером мы зашли в «Спортмастер», что в торговом доме «City Mall». Моему другу был нужен мяч — подарок ребенку. Выбор пал на ярко-желтую игрушку. На ценнике, прикрепленном к стойке с мячами красовалась перечеркнутая цифра 2290, а рядом жирным шрифтом еще одна — 1830. Однако, купить товар за эти деньги оказалось немного сложнее, чем мы думали. На кассе выяснилось, что ценя мяча — 2290, а скидку, указанную на ценнике отменили утром, поэтому табличку еще не переделали. «Ну, бывает, решили мы», и попросили кассира в таком случае, дать нам возможность расплатиться бонусами, имеющимся на карте. Но не тут-то было. Оказалось, что несмотря на отмену скидки, товар по-прежнему числится в категории «Лучшая цена», а значит, расплатиться бонусной картой за него нельзя.

На этом наше терпение лопнуло, и мы пошли к стойке администратора.

— Вы знаете, что согласно поправкам в закон о защите прав потребителей вы обязаны продать нам товар по цене, указанной в ценнике? — спросили мы, теряя терпение

— Да, но это не ценник, тот что висит на стойке с мячами — спокойно ответил администратор.

— А что же это? — удивились мы

— Это оформительский элемент. А ценник клеится прямо на товар.

— Но на мяче нет никакого ценника, там наклеен только штрихкод. Соответственно, мы можем считать ценником ваш оформительский элемент?

— Нет, не можете.

— А чем вообще регламентируются понятия «ценника» и «оформительского элемента»? — задали мы вопрос.

— Они регламентируются, конечно.

Потеряв всякое желание спорить дальше, да и покупать выбранный мяч, мы покинули магазин.

Но желание разобраться в ситуации никуда не пропало, поэтому мы позвонили основателю общества защиты прав потребителей «Гарант» Жаслану Айтмагамбетову, и попросили его разъяснить, чем же, с юридической точки зрения, ценник отличается от «оформительского элемента».

— В законе не прописано понятие «ценник», — говорит он. — Но там есть понятие «цена», «наименование товара» и так далее. Соответственно, если есть информация, на которой указана некая цифра и наименование товара, мы можем воспринимать ее как ценник. так же есть право потребителя на получение информации.То есть покупатель имеет право на предоставление доступной информации о цене, наименовании, стране производителе и технических характеристиках товара. если этой информации нет, либо она недоступно или недостоверна, то продавец нарушает закон о защите прав потребителей. А то, что они ввели понятие «оформительский элемент» — это все детский лепет, если честно.

Чтобы расставить все точки над «i», я еще позвонила в «Спортмастер» и уточнила, чем же, все-таки, регламентируется понятие ценника.

— Она регламентируется нашими внутренними правилами. Нет соответствующего закона. — ответил по телефону сотрудник магазина.

— А где же тогда покупателям искать ценники?

— Если отогнуть оформительский элемент, то там есть ценник, за ним. Но покупатели об этом не знают, поэтому им можно обращаться к сотрудникам, которые считают штрих-код товара и скажут цену.

Считать ли такой способ получения информации доступным, вопрос-спорный. Однако, спорить на эту тему больше, почему-то хочется. Как и вообще заходить в «Спортмастер».