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Неприятный инцидент произошел с корреспондентом nv.kz
Неприятная история вчера произошла вчера со мной, корреспондентом nv.kz, и моим другом. Вечером мы зашли в «Спортмастер», что в торговом доме «City Mall». Моему другу был нужен мяч — подарок ребенку. Выбор пал на ярко-желтую игрушку. На ценнике, прикрепленном к стойке с мячами красовалась перечеркнутая цифра 2290, а рядом жирным шрифтом еще одна — 1830. Однако, купить товар за эти деньги оказалось немного сложнее, чем мы думали. На кассе выяснилось, что ценя мяча — 2290, а скидку, указанную на ценнике отменили утром, поэтому табличку еще не переделали. «Ну, бывает, решили мы», и попросили кассира в таком случае, дать нам возможность расплатиться бонусами, имеющимся на карте. Но не тут-то было. Оказалось, что несмотря на отмену скидки, товар по-прежнему числится в категории «Лучшая цена», а значит, расплатиться бонусной картой за него нельзя.
На этом наше терпение лопнуло, и мы пошли к стойке администратора.
— Вы знаете, что согласно поправкам в закон о защите прав потребителей вы обязаны продать нам товар по цене, указанной в ценнике? — спросили мы, теряя терпение
— Да, но это не ценник, тот что висит на стойке с мячами — спокойно ответил администратор.
— А что же это? — удивились мы
— Это оформительский элемент. А ценник клеится прямо на товар.
— Но на мяче нет никакого ценника, там наклеен только штрихкод. Соответственно, мы можем считать ценником ваш оформительский элемент?
— Нет, не можете.
— А чем вообще регламентируются понятия «ценника» и «оформительского элемента»? — задали мы вопрос.
— Они регламентируются, конечно.
Потеряв всякое желание спорить дальше, да и покупать выбранный мяч, мы покинули магазин.
Но желание разобраться в ситуации никуда не пропало, поэтому мы позвонили основателю общества защиты прав потребителей «Гарант» Жаслану Айтмагамбетову, и попросили его разъяснить, чем же, с юридической точки зрения, ценник отличается от «оформительского элемента».
— В законе не прописано понятие «ценник», — говорит он. — Но там есть понятие «цена», «наименование товара» и так далее. Соответственно, если есть информация, на которой указана некая цифра и наименование товара, мы можем воспринимать ее как ценник. так же есть право потребителя на получение информации.То есть покупатель имеет право на предоставление доступной информации о цене, наименовании, стране производителе и технических характеристиках товара. если этой информации нет, либо она недоступно или недостоверна, то продавец нарушает закон о защите прав потребителей. А то, что они ввели понятие «оформительский элемент» — это все детский лепет, если честно.
Чтобы расставить все точки над «i», я еще позвонила в «Спортмастер» и уточнила, чем же, все-таки, регламентируется понятие ценника.
— Она регламентируется нашими внутренними правилами. Нет соответствующего закона. — ответил по телефону сотрудник магазина.
— А где же тогда покупателям искать ценники?
— Если отогнуть оформительский элемент, то там есть ценник, за ним. Но покупатели об этом не знают, поэтому им можно обращаться к сотрудникам, которые считают штрих-код товара и скажут цену.
Считать ли такой способ получения информации доступным, вопрос-спорный. Однако, спорить на эту тему больше, почему-то хочется. Как и вообще заходить в «Спортмастер».
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Репутация ничто. Во что же вы превратились журналисты? Пятую власть уже никто не уважает. И не мудрено. Вы не стоите друг за дружку. Самых иницыативных из Вас раздавили. Остальные … Ну сами допишите. Деньги всё решают. И плевать они хотели на потребителя. Не купите Вы, найдутся дурачки.
Так купили подарок, и где?
Ибо нефик
28 декабря, 2016 в 13:09
Кстати Татьяна. Как же Вы умудрились написать название торговой лавочки? Вас же завтра засудят. Нужно было так, как обычно — Где-то в Казахстане, в одном из магазинов, на одном из товаров.
Ибо нефик
28 декабря, 2016 в 13:14
Как они их засудят? Они же ведь не оспаривают, что такая ситуация состоялась. Обычно на российских сайтах на товарах к примеру пишут, «Указанная цена(информация) не является публичной офертой.»
То есть если на великом и могучем, когда подойдете к кассе, мы Вам скажем точную цену, а то что на сайте указано, это не является коммерческим предложением.
Александр
28 декабря, 2016 в 14:04
Хахаха аналогичная прям ситуация была там же, цена одна была а на кассе вылезла другая на 3500 больше, короче там сплошное надувательство, да и товар сомнительного качества. ИМХО!
K
28 декабря, 2016 в 13:28
Плавно перетекаем из темы про Алсер в тему про Спортмастер. Магазин любящий надувательство. Поначалу ходил туда, потом когда понял их систему, то карточку липовую их выбросил и давно уже ничего там не покупаю. В частности спорт инвентарь типа мячей и т.п. для детей покупаю на алиэкспрессе.
Гражданин
28 декабря, 2016 в 13:37
Не, это хочется затмить рейтинговый гвалт о случае в «Южном»
Налетай компашка, вторая серия!
один из массы
28 декабря, 2016 в 15:08
)) вам еще повезло. через три дня вы можете этот инцидент оставить в прошлом году…и надеется уже только на хорошее)) вот было бы обидно…если такое вначале года произойдет…..и целый год..с осадком неприятным жить пришлось бы)) а если серьезно..то зачем зимой покупать мячик??))) необычный выбор — с необычными последствиями))
dasistja
28 декабря, 2016 в 13:58
Я думаю что на Новый Год можно обойтись и без мяча, тем более что он жёлтый и не похож на настоящий. Да и не стоит он этих денег.
Виталий
28 декабря, 2016 в 15:15
Спортмастер пал в моих глазах!!! Позор!!!
Сергей
28 декабря, 2016 в 14:29
Вообще беспредел, фу позорники Спортмастер!!! Хотя бы ради приличия уже не стали бы спорить, если видите что клиенты дотошные попались, закрыли бы рты и продали бы мяч, а то еще спорить пытаются, дибилов из нас делают! Фу, даже суваться туда не стану теперь!
Ванина
28 декабря, 2016 в 15:28