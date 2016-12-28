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Заканчивается 2016 год, и Коммунистическая Народная партия Казахстана подводит итоги своей работы. Казахстанским коммунистам есть что вспомнить, и есть чем гордиться.
Одной из своих главных побед минувшего года КНПК может назвать внеочередные парламентские выборы 2016 года. Несмотря на все трудности, партии, при поддержке электората, удалось преодолеть 7-процентный барьер и занять почетное место в Мажилисе РК. Этому предшествовала серьезная работа. Общественные слушания и круглые столы, митинги и спортивные акции, встречи с трудовыми коллективами и студенчеством, а также было очень много оригинальных и творческих мероприятий. Например, символический запуск воздушного шара в Караганде, а накануне дня выборов, кандидаты в депутаты на счастье выпустили в небо белых голубей в Астане.
Изначально предвыборная программа «Народных коммунистов» базировалась на поддержке социально-незащищенных слоев населения, на сохранении богатств страны, на бережном отношении к истории (в том числе и советского периода), на защите моральных ценностей казахстанцев и ведении здорового образа жизни. Придя в Парламент, представители КНПК не изменили своим принципам.
— Сущность работы фракции состоит в том, чтобы своевременно и внятно отражать стоящие перед обществом нерешенные проблемы, — отмечают парламентарии.
Так лидер фракции «Народные коммунисты» Владислав КОСАРЕВ неоднократно выступал в защиту жителей казахстанских сел и аулов, требовал навести порядок в аграрном секторе и ратовал против хищнического вывоза сырья из страны. Именно коммунисты стали инициаторами и главными идеологами законопроекта о кооперации, направленного на облегчение жизни сельчан в условиях рыночной экономики.
Депутат Мажилиса Айкын КОНУРОВ тоже хорошо известен избирателям. Он настаивал и настаивает на полноценной реализации проводимой государством Программы рефинансирования ипотечных и жилищных займов. Он защищал ипотечников, которым грозило выселение, как из-за долгов, так и из-за неповоротливости чиновничьего и банковского бюрократического аппарата.
Его коллега, мажилисмен Магеррам МАГЕРРАМОВ в своих запросах требовал защитить права социально-незащищенных казахстанцев. В этом списке – дети-инвалиды и мамы-одиночки, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лишенные положенной им по закону пенсии и вынужденные жить на копеечные зарплаты библиотекари. Сейчас, с подачи Магеррамова рассматривается вопрос создания алиментного фонда, в помощь женщинам, чьи мужья скрываются от выплаты положенных по суду алиментов. При таком раскладе долги с горе-отцов будет взимать уже государство, что немало облегчит жизнь брошенным матерям.
Депутат-коммунист Жамбыл АХМЕТБЕКОВ борется за объективную историческую справедливость. Он считает, что казахстанские дети должны учить историю по реальным фактам, а не по иностранным лекалам, сфабрикованным в 90-е годы.
За повышение качества отечественного образования неоднократно выступала и депутат Ирина СМИРНОВА.
Сохранение природных богатств Казахстана практически стало главной темой запросов коммунистки Галины БАЙМАХАНОВОЙ.
Мажилисмен Тургун СЫЗДЫКОВ отстаивал и отстаивает права тружеников тыла, внесших свой немалый вклад в победу в Великой Отечественной войне.
И уж конечно, нельзя не отметить вклад коммунистов в работу Комиссии по земельной реформе – именно КНПК первыми выступили против продажи земельных участков. Сейчас президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ, учтя народное мнение, наложил мораторий на ряд норм в рамках недавно принятых поправок в Земельный Кодекс.
Следует отметить, что победа на парламентских выборах была бы невозможна без той поддержки и доверия, которое оказало коммунистам казахстанское общество. Казахстанская Коммунистическая партия не зря называется народной – в народе ее хорошо знают. Не только в предвыборный период, а регулярно, под красными знаменами с традиционной пятиконечной звездой в разных городах республики проводятся спортивные и развлекательные акции. А еще круглые столы и общественные слушания, на которых поднимаются немаловажные темы – образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и защиты окружающей среды. В них принимают участие эксперты, депутаты других партий, представители НПО, чиновники, общественные деятели и просто активные граждане.
Именно коммунисты, после трагедии в Актобе подняли вопрос о воспитании современной молодежи, о социальной и идеологической поддержке нового поколения казахстанцев. О том, что нужно сделать, чтобы наши юные граждане, от безысходности и бесперспективности в жизни, не пополняли собой ряды террористов. Аналогичные мнения были озвучены позже с самых высоких трибун.
Неоднократно обсуждались и вопросы снабжения казахстанцев питьевой водой, особенно в сельских регионах. Сейчас государство реализует по этому поводу специальную государственную программу «Акбулак». КНПК так же отслеживает ее реализацию.
В свою очередь, коммунисты поднимают и обсуждают массу проблем, с которыми рядовые казахстанцы сталкиваются ежедневно. «Медицина в Казахстане – лечим или зарабатываем?», по такой тематике прошли круглые столы в столице и в регионах. «Актуальные проблемы образования в Казахстане», «КСК-кто в доме хозяин?» — это далеко не полный перечень всех обсуждаемых вопросов. Коммунистическая партия в курсе жизни обычных граждан и четко поддерживает с ними обратную связь.
Рекомендации, выносимые на подобных мероприятиях, учитываются и местными исполнительными органами и республиканскими чиновниками, что тоже идет на пользу обществу.
Сейчас коммунисты готовятся к проведению в 2017 году очередного XI Партийного Съезда, приуроченного к столетнему юбилею Великого Октября. А накануне 99-летия Октябрьской Социалистической революции в Астане состоялся XIX Объединенный Пленум ЦК и ЦКРК Коммунистической Народной партии Казахстана. В ходе него участники обсудили грядущую политику КНПК, ее цели и задачи.
— Наша партия должна четко понимать всю долю политической ответственности перед нашими соотечественниками, — резюмировали коммунисты. — А так же последовательно и принципиально выступать против ухудшения социально-экономического положения казахстанцев.
И не удивительно, что при такой активной и интересной жизни ряды представителей КНПК постоянно пополняются новыми кадрами. В партию приходят и зрелые люди, и молодежь. Те, кто хотят быть полезными своей стране.
Равным образом, коммунистов знают во многом благодаря их социальным проектам. Практически в каждом регионе работает общественная приемная, где принимаются обращения граждан. В том числе и просьбы о помощи.
Так же коммунисты учат казахстанцев отстаивать свои права. В нынешнем году КНПК провело акцию: «Задай вопрос акиму», благодаря которой многие граждане сумели, минуя бюрократические препоны, обратиться в необходимые государственные инстанции, куда не могли достучаться долгое время.
Материальная поддержка тоже ведется благодаря широко известному казахстанцам социальному проекту «Шапагат», который направлен на безвозмездную помощь представителям малоимущих социально-незащищенных слоев населения. В свою очередь, в горкомах и обкомах регулярно проводятся благотворительные акции.
Так уже доброй традицией коммунистов стало мероприятие «Дорога в школу» — накануне первого сентября школьники из малоимущих семей получают в подарок полный набор учебных принадлежностей, в комплекте с новыми ранцами и рюкзачками. Всех мероприятий не перечислишь. И это и есть часть постоянной и непрерывной деятельности партии.
2016-й год заканчивается. Работа народных коммунистов – продолжается.
— Коммунистическое движение лежит на наших плечах! – отмечают представители КНПК. — И мы целиком и полностью ответственны за то, в каком виде оно будет представлено в жизни нашего общества.
Маргарита НИКИТИНА, Астана
(pr)
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