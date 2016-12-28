В ЗАЩИТУ НАРОДА!

Заканчивается 2016 год, и Коммунистическая Народная партия Казахстана подводит итоги своей работы. Казахстанским коммунистам есть что вспомнить, и есть чем гордиться.

ЗАКОНОМ ПО ПРОБЛЕМАМ

Одной из своих главных побед минувшего года КНПК может назвать внеочередные парламентские выборы 2016 года. Несмотря на все трудности, партии, при поддержке электората, удалось преодолеть 7-процентный барьер и занять почетное место в Мажилисе РК. Этому предшествовала серьезная работа. Общественные слушания и круглые столы, митинги и спортивные акции, встречи с трудовыми коллективами и студенчеством, а также было очень много оригинальных и творческих мероприятий. Например, символический запуск воздушного шара в Караганде, а накануне дня выборов, кандидаты в депутаты на счастье выпустили в небо белых голубей в Астане.

Изначально предвыборная программа «Народных коммунистов» базировалась на поддержке социально-незащищенных слоев населения, на сохранении богатств страны, на бережном отношении к истории (в том числе и советского периода), на защите моральных ценностей казахстанцев и ведении здорового образа жизни. Придя в Парламент, представители КНПК не изменили своим принципам.

— Сущность работы фракции состоит в том, чтобы своевременно и внятно отражать стоящие перед обществом нерешенные проблемы, — отмечают парламентарии.

Так лидер фракции «Народные коммунисты» Владислав КОСАРЕВ неоднократно выступал в защиту жителей казахстанских сел и аулов, требовал навести порядок в аграрном секторе и ратовал против хищнического вывоза сырья из страны. Именно коммунисты стали инициаторами и главными идеологами законопроекта о кооперации, направленного на облегчение жизни сельчан в условиях рыночной экономики.

Депутат Мажилиса Айкын КОНУРОВ тоже хорошо известен избирателям. Он настаивал и настаивает на полноценной реализации проводимой государством Программы рефинансирования ипотечных и жилищных займов. Он защищал ипотечников, которым грозило выселение, как из-за долгов, так и из-за неповоротливости чиновничьего и банковского бюрократического аппарата.

Его коллега, мажилисмен Магеррам МАГЕРРАМОВ в своих запросах требовал защитить права социально-незащищенных казахстанцев. В этом списке – дети-инвалиды и мамы-одиночки, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лишенные положенной им по закону пенсии и вынужденные жить на копеечные зарплаты библиотекари. Сейчас, с подачи Магеррамова рассматривается вопрос создания алиментного фонда, в помощь женщинам, чьи мужья скрываются от выплаты положенных по суду алиментов. При таком раскладе долги с горе-отцов будет взимать уже государство, что немало облегчит жизнь брошенным матерям.

Депутат-коммунист Жамбыл АХМЕТБЕКОВ борется за объективную историческую справедливость. Он считает, что казахстанские дети должны учить историю по реальным фактам, а не по иностранным лекалам, сфабрикованным в 90-е годы.

За повышение качества отечественного образования неоднократно выступала и депутат Ирина СМИРНОВА.

Сохранение природных богатств Казахстана практически стало главной темой запросов коммунистки Галины БАЙМАХАНОВОЙ.

Мажилисмен Тургун СЫЗДЫКОВ отстаивал и отстаивает права тружеников тыла, внесших свой немалый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

И уж конечно, нельзя не отметить вклад коммунистов в работу Комиссии по земельной реформе – именно КНПК первыми выступили против продажи земельных участков. Сейчас президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ, учтя народное мнение, наложил мораторий на ряд норм в рамках недавно принятых поправок в Земельный Кодекс.

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Следует отметить, что победа на парламентских выборах была бы невозможна без той поддержки и доверия, которое оказало коммунистам казахстанское общество. Казахстанская Коммунистическая партия не зря называется народной – в народе ее хорошо знают. Не только в предвыборный период, а регулярно, под красными знаменами с традиционной пятиконечной звездой в разных городах республики проводятся спортивные и развлекательные акции. А еще круглые столы и общественные слушания, на которых поднимаются немаловажные темы – образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и защиты окружающей среды. В них принимают участие эксперты, депутаты других партий, представители НПО, чиновники, общественные деятели и просто активные граждане.

Именно коммунисты, после трагедии в Актобе подняли вопрос о воспитании современной молодежи, о социальной и идеологической поддержке нового поколения казахстанцев. О том, что нужно сделать, чтобы наши юные граждане, от безысходности и бесперспективности в жизни, не пополняли собой ряды террористов. Аналогичные мнения были озвучены позже с самых высоких трибун.

Неоднократно обсуждались и вопросы снабжения казахстанцев питьевой водой, особенно в сельских регионах. Сейчас государство реализует по этому поводу специальную государственную программу «Акбулак». КНПК так же отслеживает ее реализацию.

В свою очередь, коммунисты поднимают и обсуждают массу проблем, с которыми рядовые казахстанцы сталкиваются ежедневно. «Медицина в Казахстане – лечим или зарабатываем?», по такой тематике прошли круглые столы в столице и в регионах. «Актуальные проблемы образования в Казахстане», «КСК-кто в доме хозяин?» — это далеко не полный перечень всех обсуждаемых вопросов. Коммунистическая партия в курсе жизни обычных граждан и четко поддерживает с ними обратную связь.

Рекомендации, выносимые на подобных мероприятиях, учитываются и местными исполнительными органами и республиканскими чиновниками, что тоже идет на пользу обществу.

Сейчас коммунисты готовятся к проведению в 2017 году очередного XI Партийного Съезда, приуроченного к столетнему юбилею Великого Октября. А накануне 99-летия Октябрьской Социалистической революции в Астане состоялся XIX Объединенный Пленум ЦК и ЦКРК Коммунистической Народной партии Казахстана. В ходе него участники обсудили грядущую политику КНПК, ее цели и задачи.

— Наша партия должна четко понимать всю долю политической ответственности перед нашими соотечественниками, — резюмировали коммунисты. — А так же последовательно и принципиально выступать против ухудшения социально-экономического положения казахстанцев.

И не удивительно, что при такой активной и интересной жизни ряды представителей КНПК постоянно пополняются новыми кадрами. В партию приходят и зрелые люди, и молодежь. Те, кто хотят быть полезными своей стране.

ПОМОЩЬ ИЗ РУК В РУКИ

Равным образом, коммунистов знают во многом благодаря их социальным проектам. Практически в каждом регионе работает общественная приемная, где принимаются обращения граждан. В том числе и просьбы о помощи.

Так же коммунисты учат казахстанцев отстаивать свои права. В нынешнем году КНПК провело акцию: «Задай вопрос акиму», благодаря которой многие граждане сумели, минуя бюрократические препоны, обратиться в необходимые государственные инстанции, куда не могли достучаться долгое время.

Материальная поддержка тоже ведется благодаря широко известному казахстанцам социальному проекту «Шапагат», который направлен на безвозмездную помощь представителям малоимущих социально-незащищенных слоев населения. В свою очередь, в горкомах и обкомах регулярно проводятся благотворительные акции.

Так уже доброй традицией коммунистов стало мероприятие «Дорога в школу» — накануне первого сентября школьники из малоимущих семей получают в подарок полный набор учебных принадлежностей, в комплекте с новыми ранцами и рюкзачками. Всех мероприятий не перечислишь. И это и есть часть постоянной и непрерывной деятельности партии.

2016-й год заканчивается. Работа народных коммунистов – продолжается.

— Коммунистическое движение лежит на наших плечах! – отмечают представители КНПК. — И мы целиком и полностью ответственны за то, в каком виде оно будет представлено в жизни нашего общества.

Маргарита НИКИТИНА, Астана

(pr)