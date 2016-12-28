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Многоуважаемая редакция «Нового Вестника», я буду благодарна, если вы опубликуете это письмо!
Я живу в поселке Новодолинске, где каждое утро в каждом доме дымят печки. А это значит, что у нас нет кочегарок, и неизвестно, будут ли они вообще когда-нибудь. У меня тоже печка, от которой и возник пожар. Стены-то деревянные… Я очень испугалась, позвала соседку, она вызвала пожарных.
А сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тушении пожара и ремонте квартиры. В первую очередь — пожарных г. Шахтинска. Приехали быстро, очень оперативно начали тушить пожар, разбирать стены, снимать дверь. Свою работу выполнили отлично, за что я им очень благодарна!
Спасибо Шклярову Ивану Ивановичу за помощь, которую он оказал мне в ремонте печки. После первого же звонка приехал, привез цемент, песок, кирпич и буквально в течение часа обложил печку кирпичом. Благодарю Полтева Евгения Евгеньевича за помощь, оказанную в сварке зольника. Кваша Ивана Сергеевича также благодарю за помощь.
Особенную благодарность я хочу выразить Сохину Сергею Григорьевичу. На его плечи легла самая ответственная работа по восстановлению стены и двери. Он справился с этим отлично!
Что характерно, все они помогли бесплатно, сказав, что это все «во славу Божию». А это значит, что это люди с чистой совестью, с глубоким пониманием и с верой в Бога. Огромное им всем спасибо!
Есть очень добрые слова,
Они всю жизнь нам украшают:
«Добро», «забота» и «внимание» —
Эти слова не угасают.
Такие руки, как у них,
Они нужны всегда, везде.
Благодарю я их за то,
Что не оставили в беде.
От сердца их идет тепло,
И радость дарят они людям.
Мы будем помнить о них всегда,
И пусть не коснется их беда никогда!
Поздравляю всех с прошедшим Днем Независимости и наступающим Новым годом! Будьте счастливы!
Пенсионерка Балаева Н.Ф
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