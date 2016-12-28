Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тушении пожара и ремонте квартиры

Многоуважаемая редакция «Нового Вестника», я буду благодарна, если вы опубликуете это письмо!

Я живу в поселке Новодолинске, где каждое утро в каждом доме дымят печки. А это значит, что у нас нет кочегарок, и неизвестно, будут ли они вообще когда-нибудь. У меня тоже печка, от которой и возник пожар. Стены-то деревянные… Я очень испугалась, позвала соседку, она вызвала пожарных.

А сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тушении пожара и ремонте квартиры. В первую очередь — пожарных г. Шахтинска. Приехали быстро, очень оперативно начали тушить пожар, разбирать стены, снимать дверь. Свою работу выполнили отлично, за что я им очень благодарна!

Спасибо Шклярову Ивану Ивановичу за помощь, которую он оказал мне в ремонте печки. После первого же звонка приехал, привез цемент, песок, кирпич и буквально в течение часа обложил печку кирпичом. Благодарю Полтева Евгения Евгеньевича за помощь, оказанную в сварке зольника. Кваша Ивана Сергеевича также благодарю за помощь.

Особенную благодарность я хочу выразить Сохину Сергею Григорьевичу. На его плечи легла самая ответственная работа по восстановлению стены и двери. Он справился с этим отлично!

Что характерно, все они помогли бесплатно, сказав, что это все «во славу Божию». А это значит, что это люди с чистой совестью, с глубоким пониманием и с верой в Бога. Огромное им всем спасибо!

Есть очень добрые слова,

Они всю жизнь нам украшают:

«Добро», «забота» и «внимание» —

Эти слова не угасают.

Такие руки, как у них,

Они нужны всегда, везде.

Благодарю я их за то,

Что не оставили в беде.

От сердца их идет тепло,

И радость дарят они людям.

Мы будем помнить о них всегда,

И пусть не коснется их беда никогда!

Поздравляю всех с прошедшим Днем Независимости и наступающим Новым годом! Будьте счастливы!

Пенсионерка Балаева Н.Ф