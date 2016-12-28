Жаль, что есть еще такие люди, которым все не так

Я, пенсионер, проживающий в микрорайоне «Гульдер», с возмущением прочитал в номере от 14 декабря жалобы «Германа» на якобы плохую работу Народного банка и его банкоматов.

На доступном расстоянии от нашего дома (в 10-15 минутах ходьбы) находятся пять банкоматов Народного банка. Я длительное время пользуюсь банкоматом, установленным в супермаркете «Норма». В течение этого времени не было ни одного случая, чтобы банкомат не выдал деньги или «выплюнул» карточку. Даже в дни выдачи пенсии у банкомата очередь из 2-3 человек, и на снятие денег уходит максимум 10 минут.

Жаль, что есть еще такие люди, которым все не так, все плохо. Они действуют по принципу «А в наше время все было лучше». А я помню, как «в наше время» занимали очередь за пенсией в 3 часа ночи и в лучшем случае получали ее к обеду следующего дня. Надо сказать руководству Народного банка большое спасибо за то, что оно взялось обслуживать пенсионеров, а мы еще высказываем недовольство. У Народного банка больше всех в Караганде отделений, банкоматов и больше всех клиентов.

В наше время, когда все работают на самоокупаемости, ни одна организация, а тем более банк, не будет держать грубых, нерадивых работников, которые способны отпугнуть клиентов.

Я, как и многие пенсионеры, доволен работой Народного банка.

Пенсионер