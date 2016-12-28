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Я, пенсионер, проживающий в микрорайоне «Гульдер», с возмущением прочитал в номере от 14 декабря жалобы «Германа» на якобы плохую работу Народного банка и его банкоматов.
На доступном расстоянии от нашего дома (в 10-15 минутах ходьбы) находятся пять банкоматов Народного банка. Я длительное время пользуюсь банкоматом, установленным в супермаркете «Норма». В течение этого времени не было ни одного случая, чтобы банкомат не выдал деньги или «выплюнул» карточку. Даже в дни выдачи пенсии у банкомата очередь из 2-3 человек, и на снятие денег уходит максимум 10 минут.
Жаль, что есть еще такие люди, которым все не так, все плохо. Они действуют по принципу «А в наше время все было лучше». А я помню, как «в наше время» занимали очередь за пенсией в 3 часа ночи и в лучшем случае получали ее к обеду следующего дня. Надо сказать руководству Народного банка большое спасибо за то, что оно взялось обслуживать пенсионеров, а мы еще высказываем недовольство. У Народного банка больше всех в Караганде отделений, банкоматов и больше всех клиентов.
В наше время, когда все работают на самоокупаемости, ни одна организация, а тем более банк, не будет держать грубых, нерадивых работников, которые способны отпугнуть клиентов.
Я, как и многие пенсионеры, доволен работой Народного банка.
Пенсионер
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Можно было бы поверить — если бы не фраза
«как и многие пенсионеры»….
Выдает неуклюжее творение плохого креативщика — рекламописателя.
КО
28 декабря, 2016 в 15:04
за версту фальшивка чувствуется! Старшее поколение таким казённым современным языком не разговаривает и много чего было написано в народных новостях пенсионерами и ни разу без полного имени отчества.
Слабо журналистам заснять мавзолейные очереди к банкоматам народного в дни выдычи з\п?
пы.сы. А чё сайт так тормозит то?
один из массы
28 декабря, 2016 в 15:47
Действительно, какой-то странный ход мыслей для пенсионера. Если уж и пиарить банк, я бы отметил его фин. надежность и устойчивость, а также железобетонную поддержку банка со стороны государства в случае чего. О минусах же (регулярные очереди к банкоматам) мы и так все всё знаем, поэтому их лучше не упоминать, чем пытаться лгать и лукавить.
Я постоянно при снятии денег с банкомата ловлю себя на мысли, как хорошо, что мне не в халык. Подхожу, и снимаю деньги с карты моего (не буду называть) банка в любом свободном банкомате любого банка РК без комиссии.
У каждого банка есть свои сильные стороны и слабые. Это жизнь, в этом нет ничего плохого.
Kote
28 декабря, 2016 в 16:01
Во-во Банкомат Нородного банка ? Где ? В Норме ? Точно! Надо сходить !!!)))
Aregis
28 декабря, 2016 в 15:38