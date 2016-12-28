Дети из малообеспеченных семей получили подарки от читателей nv.kz (видео)

Карагандинцы стали Дедами Морозами и Снегурочками

Вчера был удивительный день. Мы развозили подарки, которые весь декабрь читатели приносили в редакцию, выполняя желания деток из малообеспеченных семей. Малыши пищали от восторга.

Роль Доброго дедушки взял на себя директор карагандинского филиала курьерской службы «AVIS Logistics»Виталий Морозов, его внучку играла сотрудница той же службы Анастасия. С утра до вечера вместе с корреспондентами nv.kz они самоотверженно колесили по городу. За что им низкий поклон.

Евтеевы стали одними из первых, куда приехал Дедушка Мороз со Снегурчкой. Ехать пришлось на окраину города, на отдаленную улицу Михайловки. Семья нас ждала. Родители достали пластиковую елку, повесили на нее старинные — еще советской поры — игрушки. Дети выучили песни и стихи. Правда, отдувался за всех в основном старший Амин. Младшие застеснялись. Заказы сестры и двух братьев Евтеевых были непростыми. Амин просил планшет, Закария — робота-трансформера, а Эка — куклу «Беби борн». Все эти желания выполнили сотрудники карагандинского филиала банка «ЦентрКредит». Получив свой «Lenovo» с номером и годовым интернетом, Амин тут же попытался нырнуть в виртуальную реальность. Но не успел: Закарии вручили огромного яркого робота-машину на пульту! Малыш явно не ожидал. От потрясения он даже шлепнулся на подушки. А что же Эка? Увидев так много незнакомых в маленькой комнате, девочка начала прятаться: сначала за брата, потом в уголок. Выманить ее удалось только большим конфетными домиком и милой куклой со всеми аксессуарами — памперсом, соской и горшком.