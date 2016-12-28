Карагандинку, которую подозревают в сожжении дочери, давно хотели лишить родительских прав

Первого своего ребенка она сдала в детский дом и не навещала

Сожителей, которых обвиняют в убийстве и сожжении двухлетней девочки, уже давно хотели лишить родительских прав. Органы опеки уже давно ищут мать погибшей девочки. Дело в том, 34-летняя женщина несколько лет назад сдала в Дом малютки свою первую дочь и все это время ее не навещала.

Соцслужбы искали женщину. Но как выяснилось последний год она и ее сожитель не жили в Караганде, а уезжали якобы на заработки. Не имея прописки женщина родила еще одного ребенка — ныне покойную девочку. И уже после ее гибели родила от сожителя своего третьего ребенка. После ареста сожителей, мальчика забрала соцслужба. Он также, как и старшая девочка находится в детском доме. Вероятно, что в ближайшее время карагандинку лишат родительских прав.

Напомним, в Караганде полицейские расследуют страшную гибель двухлетней девочки. Сожителей подозревают в том, что они бросили ребенка на пустыре в километре от поселка Уштобе вечером 2 февраля. Девочка замерзла насмерть. Чтобы скрыть следы преступления, супруги сожгли тело девочки в печи.