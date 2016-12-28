В правительстве обеспокоены количеством отказов от прививок

Карагандинская область одна из лидеров

Депутаты обеспокоены количеством отказов от прививок. За последние десять лет количество родителей отказывающихся делать прививки своим детям увеличилось в четыре раза. Депутаты просят разобраться с ситуацией премьер-министра Бакытжана Сагинтаева

— За последние 10 лет число родителей, отказавшихся прививать своих детей, увеличилось с 2 до 8 383 человек — более чем в 4 раза,- сообщила депутат Куралай Каракен.- А за 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 8 тысяч 239 отказов. Из них дети до одного года составили 43 процента, от 1 до 2 лет — 21 процент, с 2 до 5 — 27 процентов, с 6 до 15 лет — 6 процентов, старше 16 лет — 3 процента.

Самое большое количество отказов зарегистрировано в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях и в Алматы.

