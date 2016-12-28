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Мы приняли вызов
В ожидании праздника и чуда работать совсем не хочется. А вот подурачиться — еще как. Мы решили пойти на поводу у своих желаний, и вот что из этого вышло!
С наступающим вас!
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Вы прям оперативны. Уже все кому не лень, это сделаЛ.фИШКА УЖЕ НЕ ФИШКА
Да уж
28 декабря, 2016 в 17:32
И чо, ни кто не заржал? Скока дублев делали? Молодцы. Дед Бородач наверно Терещенко.
Да уш!!!
28 декабря, 2016 в 18:41