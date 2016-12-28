«Манекен Челлендж» в редакции nv.kz

Мы приняли вызов

В ожидании праздника и чуда работать совсем не хочется. А вот подурачиться — еще как. Мы решили пойти на поводу у своих желаний, и вот что из этого вышло!

С наступающим вас!